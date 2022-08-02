「伴飛說」被陸網友罵「慫」　胡錫進再發文：不要受反串者影響

▲大陸《環球時報》前總編輯胡錫進。（圖／2021環球時報年會大會網站）

記者魏有德／綜合報導

大陸前《環球時報》總編輯胡錫進近日連發數文，強調裴洛西訪台必將受到解放軍迎頭痛擊，不過，胡錫進昨（1）日深夜稱，軍事回擊是解放軍戰機伴飛，並飛越台灣，遭到大陸網友抨擊罵「慫」。對此，胡錫進今（2）日再發文表示，讓我們稍安勿躁，對接下來會發生什麼拭目以待，「別受反串者影響。」

▲解放軍殲-16戰機釋放干擾彈。（圖／CFP）

胡錫進文章表示，今天是個敏感時間點，傳佩洛西（裴洛西）將在今晚竄飛台灣，挑戰一個中國原則。這個時候我想對大家說，我堅信中國政府一定會採取包括軍事行動在內的一系列反制措施。外交部、國防部都反復表示「嚴陣以待」、「絕不會坐視不管」，國家信譽在此，怎麼能不反制？所以讓我們稍安勿躁，對接下來會發生什麼拭目以待。

胡錫進指出，之前是輿論戰階段，現在馬上要進入行動階段，中國外交和國防的專業團隊將主導接下來的尖銳鬥爭，讓我們大家一起支持官方發起的所有反制行動，同仇敵愾。

▲大陸環球時報前總編輯胡錫進微博發文籲網友稍安勿躁。（圖／翻攝胡錫進微博）

胡錫進還列出，「尊重、支持官方專業團隊在應對這場危機中的主導作用」、「這場危機既是中美博弈，也是直接對台鬥爭....中方反制措施是要讓美台真正感受到痛」、「在中國實力快速壯大的今天，沒有任何力量能夠真正推動台獨，中美一來一去博弈的終極導向都是兩邊實力增長的競爭和社會團結的競爭」等一系列「提醒」。

胡錫進最後強調，這場危機剛剛開始，從佩洛西醖釀竄訪台灣到實施竄訪，是美方發力階段。接下來才是中國大陸反制行動的發力階段，「我們一定會有強有力的反制行動出台，打痛美台，尤其要打得台當局後悔。大家要對這些反制行動看得懂，不要被一些就想幫著長美台志氣的勢力帶節奏，也不要受一些反串者的影響。這是場尖銳的鬥爭，中國大陸要的決不僅僅是面子，我們更要給美台一個沈痛教訓，讓他們從此清楚大陸紅線就是踩不得，而且我們能夠乘勢把祖國統一向前推進一步的裡子。」