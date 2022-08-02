「請檢舉許淑華」　民進黨喊話王鴻薇勿雙標：林智堅案只為選舉造勢

▲國民黨南投縣長參選人許淑華。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

國民黨南投縣長參選人許淑華遭爆料碩士論文涉嫌抄襲南投縣政府研究報告，民進黨發言人謝子涵2日答覆媒體提問表示，許淑華在2009年逢甲大學的碩士論文，與南投縣政府官網上的研究報告有高度相似，像是論文最高有一章節高達71％相似，且沒有加註引述來源，到底是不是抄襲？還是有槍手代寫？怒嗆國民黨文傳會副主委王鴻薇也該以相同標準去逢甲大學檢舉許淑華論文涉嫌抄襲，否則就是雙重標準，「證實之前檢舉林智堅的行為，也就是為了選舉造勢罷了！」

▼民進黨發言人謝子涵。（圖／記者林敬旻攝）

謝子涵指出，昨天已有媒體質疑許淑華的碩士論文涉嫌抄襲，許淑華本人卻推給逢甲大學，不願正面回應，反倒是當年負責研究報告的作者謝百傑出面說，是他自己將尚未公開發表的文章提供給許淑華參考。看到許淑華對於自己的碩士論文閃躲心虛的態度，不禁讓人要問許淑華，敢不敢像桃園市長參選人林智堅一樣，用同樣的標準，公開自己撰寫論文的所有歷程，何時提出大綱？何時和老師討論？若沒有這些紀錄，許淑華是不是真的自己寫的？若沒有，是不是有槍手代筆，都應該向社會說明。

謝子涵表示，南投縣政府整份29頁研究報告，被許淑華用五鬼搬運法複製貼上到論文裡面，沒有任何引述來源，這難道不是心虛？許淑華碩士論文爆出諸多的疑問，許淑華本人不該閃躲，更不該想以林智堅的論文作為開脫的藉口，請學習林智堅公開透明的態度，同樣標準開誠布公地把所有論文資料攤開在陽光下，接受檢視。

謝子涵強調，許淑華的論文與謝百傑的研究報告高度相似，且在參考資料處完全沒有引述，若依照謝百傑昨天所述，是他將未公開的文章給許淑華參考，而許淑華直接複製貼上，按照國民黨在指控林智堅的邏輯來看，許淑華本人不但涉及抄襲，南投縣政府及謝百傑是否涉嫌公器私用？同樣必須接受檢驗。

謝子涵表示，媒體報導國民黨接連爆出國民黨副發言人林杏兒、南投縣長參選人許淑華論文爭議，面對許淑華的碩士論文種種抄襲疑雲，國民黨難道是雙重標準不用說明嗎？國民黨文傳會副主委王鴻薇應該即刻去檢舉林杏兒與許淑華論文，不然就證明之前動作只是選舉造勢。

對於綠營指控，許淑華今天回應，有心人在社群網路群組的無差別胡亂抹黑打擊，要判斷一本論文有沒有造假、變造、抄襲、代寫等情事，就是讓畢業學校進行學術審查及比對，因此，她今天請學校依據學術倫理規範來調查及比對自己的論文，釐清是否有抄襲、舞弊或違反著作權法等違反學術誠信與倫理之行為，以及她的論文是否為具有獨創性和完整性之合格碩士論文，若學校通知她必須到場陳述，一定配合出席說明。