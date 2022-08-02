血庫告急！他去竹北捐血「滿載而歸」：好像從全聯出來一樣

▲網友到竹北捐血收穫滿滿。（圖／翻攝自臉書社團／竹北人有事嗎）

實習記者廖翊慈／綜合報導

受到疫情影響，全台血庫告急，尤其新竹捐血中心的血袋庫存量，已經低於安全庫存量。就有一名網友表示，他到竹北市捐完血後，領了一堆民生必需品，塞滿機車前方的腳踏墊，讓他直呼「捐個血搞得像從全聯出來一樣。」畫面曝光引網友熱議。

一名網友在臉書社團「竹北人有事嗎」發文分享近日捐完血的「收穫」，「捐血捐起來，今天去竹北捐血領到的東西，米、吐司、沐浴乳、保冷袋、整串的衛生紙，很多口罩，各個候選人實用小物。」

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原PO也曬出「紀念品塞滿」機車腳踏墊的畫面，可以看到兩大袋的知名品牌衛生紙就佔了一大半，上頭還放了一個紙箱裝滿吐司等其他民生物資，「豐收」的情況讓他直呼，「捐個血出來搞得像從全聯出來一樣！」原PO還提醒，「8月1日～8月5日還有，捐血做愛心兼持家，衛生紙還是春風的不是雜牌，不錯用！」

▲網友也提醒大家活動到8月5日。（圖／翻攝自臉書社團／竹北人有事嗎）

新竹捐血中心表示，從去年10月開始，中心的血袋都低於7天的安全庫存量，其中以Ａ、B和O型都很缺乏，近期捐血人數更是急劇下降，常常血袋來了就是直接送往醫院，沒有多的量可以庫存於，所幸各單位紛紛發起捐血活動，也提供不同的紀念品讓捐血人帶回家，也希望更多的捐血人可以助血庫度過難關。