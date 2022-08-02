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基隆+338！全市專責病房收治37人　林右昌：空床率53.2%

▲0605基隆市長林右昌。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆市長林右昌。（圖／資料照／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

中央疫情指揮中心2日公布國內本土病例，新增2萬3302例，其中基隆新增338例，市長林右昌表示，全市專責病房收治37人，空床率持續超過五成，提醒大家暑假外出，面對病毒不輕忽，培養防疫好習慣，務必配合防疫規範，落實戴好口罩、手部清消，社交保持距離。

▲0802基隆疫情相關資料。（圖／基隆市政府提供）

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有關基隆市疫情部分，本市今日338名確診人數中，外縣市通報59例，佔17.46%；其中女性182人、男性156人；若以年齡別區分，25-34歲有79人最多，占23.37%，其次為35-44歲有55人，占16.27%；至於75歲以上的長者有12人、65-74歲有20人、6歲以下有22人。

林右昌指出，基隆長庚及部立基隆醫院，先後申請調整專責病床後，基隆市現有COVID-19專責病房79床，目前收治37人、空床42床，空床率53.2%；統計各院專責病床收治情形，基隆長庚醫院，重症13名、中症3名、輕症9名；部立基隆醫院，中症4名、輕症8名；三總基隆分院、礦工醫院，無收治。

▲0802基隆疫情相關資料。（圖／基隆市政府提供）

基隆市推動「無症狀或輕症確診者居家醫療照護及生活照顧支持服務計畫」，截至昨日為止，已累計評估13萬3170人，利用快速通道的有3萬6647人，有7萬2000人完成健康條件審核，符合資格已派案5萬4691人，條件不符合則有1萬7309人。

▲0802基隆疫情相關資料。（圖／基隆市政府提供）

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