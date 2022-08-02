快訊／死亡+31！最年輕40多歲男　確診到死亡僅3天「死因曝光」

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（2）日公布國內新增31名新冠確診後死亡個案，當中最年輕個案是40多歲男性，7月26日出現症狀送急診，當天確診且發現腦內出血，經過手術收治加護病房，仍於7/28因腦壓升高、腦水腫惡化，經過救治無效過世，死因是肺炎、顱內出血併中樞神經衰竭，從發病到死亡僅3天。

▲指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明確診死亡病例。（圖／指揮中心提供）

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指揮中心指出，今日新增31例本土病例死亡個案，為19例男性、12例女性，年齡介於40多歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案、28例具慢性病史、19例未接種3劑 COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年5月31日至7月29日，死亡日期介於6月13日至7月30日。

死亡個案中最年輕有1例僅40多歲，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明，該案接種過三劑疫苗，本身有高血壓糖尿病，沒有規則控制，7/26出現呼吸困難意識改變，當天到急診才確診，電腦斷層檢查發現左側腦內出血，當天緊急安排手術。

羅一鈞表示，個案術後收治加護病房，因為驗出新冠，也給予瑞德西韋治療，但仍於7/28因腦壓升高、腦水腫惡化，經過救治無效過世，死因是肺炎、顱內出血併中樞神經衰竭。





▲今年以來本土病例分析。（圖／指揮中心提供）