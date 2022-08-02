再增2童MIS-C！染疫約2個月後發病　收治加護搶救中

▲中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今日公布新增84例中重症個案，當中又確認2名兒童MIS-C，分別是7歲與8歲男童，5月中下旬確診新冠，7月下旬出現MIS-C症狀，目前都收治加護並防治療。兒童MIS-C已經累積76例。

中央流行疫情指揮中心今日公布國內新增23,556例COVID-19確定病例，分別為23,302例本土個案及254例境外移入；另確診個案中新增31例死亡。另新增通報中重症84例，其中中症54例、重症30例。

[廣告]請繼續往下閱讀...

特殊中重症有2例MIS-C，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明，其中一例為7歲男童，無慢性病，5/31確診新冠，7/26出現發燒皮疹、紅眼，7/29到急診，有血壓偏低、凝血功能異常，疑似MIS-C收治加護病房，仍在治療中。

另一例為8歲男童，無慢性病史，5/19確診新冠，7/26陸續出現發燒、臉部出疹、紅眼、脖子痛、活力食慾下降，7/27到急診，疑似MIS-C，7/28住院，因持續發燒、血壓偏低，7/30轉加護，仍在治療中。

指揮中心統計，目前國內12歲以下的兒童重症，累計有142例，有25例死亡；分別為MIS-C76例、腦炎25例、肺炎20例、哮吼症8例、家中死亡6例、敗血症3例、共病3例及心肌炎1例。

▲MIS-C常見症狀。（圖／指揮中心提供）