趙少康歡迎裴洛西「北京不要反應過頭」　狠話說多收不了尾就尷尬了

記者崔至雲／台北報導

美國眾議院院長裴洛西將於晚間抵達台灣，預計在3日會見總統蔡英文後離台。對此，中廣董事長趙少康表示，裴洛西要不要訪台，主動權不在台灣，北京應該循正式外交途徑向美國表示抗議，但北京也不要反應過了頭，狠話說多了，到時候收不了尾也很尷尬。

趙少康表示，「有朋自遠方來，不亦樂乎」，以台灣的外交處境，願意來台灣訪問的外國重要人士，台灣當然要歡迎，裴洛西議長到訪台灣，不論藍綠都沒有道理不歡迎。至於時機問題，對她而言，這可能已經是她以議長身份訪台的最後機會。

趙少康指出，中國大陸跟美國是有正式邦交關係的，裴洛西要來訪，有違外交慣例，北京當然有權跟美國表態，但裴洛西要不要訪台，主動權不在台灣，北京應該循正式外交途徑向美國表示抗議，或撤回駐美大使或關閉舊金山總領事館（裴洛西是舊金山地區選出的眾議員），北京不此之圖，用軍事恫嚇找台灣出氣，只會給民進黨選舉增添柴火，實在沒有什麼道理。

趙少康提到，美國行政部門其實已向北京交心表態，拜登親口公開說「軍方反對」，就是告訴大陸軍方，美國軍方沒有挑釁的意思，大陸軍方不要輕舉妄動，美國白宮不支持裴洛西訪台的態度十分清楚，以裴洛西曾經在國會當眾撕掉川普總統的國情咨文的個性，大概很難有人勸得動她，越阻擋她越要來。而且她有她的政治算計，也是要給民主黨的期中選舉助選。

趙少康說，本來裴洛西來台只是她亞洲五站之一，就算眾院議長在美國政治排名第三，實際上也沒有什麼行政權力，以一個82歲即將卸任的眾院議長的畢業旅行而言，來訪台灣也沒有什麼了不起，你不把它當件大事，它也不是一件多麼偉大的事，但當北京敲鑼打鼓把它當成頭號大事時，它就變成舉世矚目的敏感事件。北京激動也有北京的目的，大陸最近經濟不好，基層民眾不滿情緒升高，把民生不滿轉變為民族情緒，以裴洛西及台海情勢做為發洩的目標，的確有效轉移了焦點。但北京也不要反應過了頭，狠話說多了，到時候收不了尾也很尷尬。

趙少康也說，大陸下令取消東南沿海的航班，顯然是會有一些空中的軍事動作或軍事演習，洩洩憤是會有的，美國也表明不會去對抗，所以不會擦搶走火，但我不認為會真的打台灣，為了裴洛西打台灣，實在小題大作、師出無名，正當性不夠，太抬舉裴洛西了。

趙少康表示，民進黨政府也不敢高調搞大內宣，怕得罪拜登及美國行政部門，只好由側翼加油添醋、歌功頌德，想轉移林智堅的論文醜聞，「抗中保台」是騙人的，抗中無法保台，保台不靠抗中，保台要靠強台富台，抗中只能保黨，保民進黨。不過民進黨沒招，只能靠抗中一招，招式終會用老，邊際效用會遞減，對年底的地方選舉就算有一點效，效果也有限。

趙少康強調，裴洛西來對台灣福禍難料，對她自己倒是政治加分，美、歐西方反中懼中情緒強烈，台灣會變成西方政客為選舉宣示反中的舞台，台灣也要小心，不要被利用還見獵心喜。



▲中廣董事長趙少康。（圖／記者湯興漢攝）