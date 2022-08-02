傳游錫堃有望提前解隔接見裴洛西　莊人祥：符合兩條件就可

▲裴洛西。（圖／達志影像／美聯社）

記者洪巧藍／台北報導

美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）率團展開亞洲行程，傳出將於今（2）日晚間抵達台灣，並規劃於3日拜會立法院，然而立法院長游錫堃7月29日新冠確診，目前在加強型集中檢疫所隔離當中，是否能提前解除隔離？指揮中心發言人莊人祥說明，根據現行指揮中心防疫規定，不是居家照護的非重症確診個案，只要符合2規定是可以提前解隔。

據了解，裴洛西訪團約20餘人預計2日晚間10點多，搭乘專機降落松山機場，3日上午將拜會立院藍綠黨團、與我政府高層會晤，並於當日中午前後搭機離開。然而，日前游錫堃才率團出訪歐洲多國，7月29日返台抵達機場，並於30日確定機場採檢PCR結果為陽性，已經依照指揮中心防疫規定進行隔離相關工作，移動到加強型集中檢疫所。游錫堃日前自述症狀為喉嚨乾乾、有點痛，稍感不適，沒有發燒，已經視訊看診並服藥。

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▲立法院長游錫堃，資料照。（圖／記者屠惠剛攝）

裴洛西立院行程中台美議長是否能碰面受到關注，發言人莊人祥今日於疫情記者會中說明，「有關美國聯邦眾議院議長裴洛西是否來台即來台行程，指揮中心目前沒有進一步訊息可分享，也沒有進一步評論，有關確診病人得解除隔離原則依照相關防疫規定來辦理」。

至於提前解隔，莊人祥說明，根據《嚴重特殊傳染性肺炎確診個案處置及解除隔離治療條件》5月31日修訂版本，非重症確診個案且收治醫院、加強版集中檢疫所/防疫旅館的確診者，只要同時符合兩項條件，始得解除隔離治療，並進行7天自主健康管理。

第一、無 COVID-19 相關症狀，或有症狀但退燒至少 1 天且症狀緩解，或有症狀但為其他病因所致。

第二、符合下列 2 款條件之一（快篩須由醫事人員執行，醫事人員得自行採檢）：

1. 距確診 24 小時以上追蹤兩次呼吸道檢體(間隔至少 24 小時)快篩陰性，或距發病日或採檢陽性日達 5 天(含)以上追蹤一次呼吸道檢體快篩陰性。

2. 距發病日或採檢日已達 7 天(無須採檢)。

游錫堃29日採檢陽性確診，到今（2）日已經5天，且他非居家照護而是到加強版集中檢疫所，正好符合規範可以適用間隔24小時的兩次快篩陰性，或者發病日達5天一次快篩陽性提前解隔。

針對為何游錫堃收治加強版集中檢疫所，莊人祥說明，主要是因為年齡超過70歲。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞補充，年齡70歲(含)以上、年齡65-69歲獨居的確診民眾，都可以到加強版防疫旅館或者加強版集中檢疫所進行隔離治療。至於不到7天解除隔離的條件，不適用於居家照護個案，必須住醫院或者加強版集檢所、防疫旅館，而且要由醫事人員進行採檢。





▲指揮中心最新嚴重特殊傳染性肺炎確診個案處置及解除隔離治療條件。（圖／指揮中心提供）