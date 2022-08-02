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社會 社會焦點 保障人權

詐團假冒知名投資公司設APP　話術誘「新股申購」20多人受害

▲台中銀行籲客戶防簡訊詐騙。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲北市刑大接獲報案，有詐騙集團假借「常鋐」投資公司名義，騙取民眾申購新股。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者邱中岳／台北報導

北市警方接獲多起報案，有詐騙集團假借「新股申購」，假冒知名的「常鋐」投資公司名義，透過APP誘騙民眾匯款，但卻實際上根本就是冒名詐財，有民眾認為有異，立刻照會常鋐投資公司，才驚覺受騙，投資公司也立刻向警方報案，初步清查被害人多達20人，詐騙金額達數百萬元。

警方調查，詐騙集團看準股民會申購新上市、上櫃的股票，所以假冒業界知名的常鋐投資公司，以隨機發送手機簡訊，誘騙民眾加入通訊軟體，再派出假的投資專家、理財顧問「帶風向」，以話術騙取民眾有「新股申購」，匯款後就可以購買，讓許多民眾不疑有他立即匯款。

但是也有機警的民眾發現後，立刻向常鋐投資公司「確認」，卻發現根本就是詐騙集團的伎倆，該投資公司也立刻向北市刑大報案；警方初步清查，有20多人受害，被騙金額從數萬元至2百萬元。

其中，有民眾匯款認為申購新股，透過詐騙集團提供的APP也都呈現獲利，但有股民準備賣出變現，卻被詐騙集團百般刁難，以再匯手續費等理由拖延，甚至瞎掰系統故障，民眾被封鎖後才發現竟然是場騙局，也立刻報警處理。

所謂的新股申購，是指首度上市、上櫃的公司，依規定開放比例的股數，以低於市價的「承銷價」讓民眾購買，再以「抽籤」的方式選出認購的股民，申購成功就可以獲利，讓許多民眾會「小試身手」，但沒想到也變成詐騙集團的騙人手段。

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關鍵字：

投資公司常鋐詐騙

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