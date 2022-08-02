柬埔寨詐騙可怕手法曝！104登廣告恐千人受害　拉朋友「替死鬼」

記者陳俊宏／綜合報導

找朋友當替死鬼！近來屢傳台人為高薪工作機會，被騙去柬埔寨、緬甸後遭到囚禁虐待。對此，知名網紅、部落客「我是小生」分享黑道恐怖詐騙手法，目前統計前往泰國、柬埔寨、寮國等地卻沒有返國的國人已有數千人，很有可能都是潛在的受害者，「要脫身，家人得付高額贖金，或是騙自己的朋友進來。」

我是小生1日在臉書說，不知道大家最近有沒有關注柬埔寨的新聞，簡單來說，有黑道勢力勾結當地軍閥，弄了一個連當地政府都無法干預的園區，在裡面弄了博弈和詐騙機房。

我是小生指出，這些人在各地用高薪名義騙人去工作，前幾年在中國，近年目標轉向台灣，騙過去就是監禁、拷打、強迫撥打詐騙電話，更有甚者女生抓去下海，男的拆器官，要脫身家人得付高額贖金，或是騙自己的朋友進來。

▼刑事局警方日前派員赴桃園機場攔下險赴柬埔寨的6位民眾。（圖／記者張君豪翻攝）



我是小生表示，目前統計前往泰國、柬埔寨、寮國等地卻沒有返國的國人已有數千人，很有可能都是潛在的受害者，很多都是年輕人，真實情況只能從少數逃回來的案例得知。

我是小生說，目前這些黑道會用各種型態包裝徵才，透過朋友、大剌剌裝成正派公司在104刊登徵才廣告，即使你只是去應徵，也有透過留下來的個資押人上車的案例，非常恐怖。

文中提醒，所以最好的方式，目前前往這些東南亞國家，非上市櫃公司最好通通不要去應徵，行政、人資、儲備幹部，特別是「儲備幹部」可以畫的大餅和想像空間很多，新鮮人很容易上當。

▼員警在桃園機場內舉牌，提醒小心海外打工詐騙。（圖／民眾提供）



▼警方在桃園機場提醒海外打工詐騙，正好攔截到一位男子準備前往柬埔寨。（圖／民眾提供）



我是小生指出，正常上市櫃公司外派東南亞的年薪，大概落在100～150萬元左右，無經驗的新鮮人在勞力輸出國家，擔任文職工作一個月有8萬甚至更高的薪水，本身非常不合理，一定是要用別的東西來換。

「不要好高騖遠，從對得起自己實力的工作開始做起，才是正途。」我是小生語重心長表示，身邊最近有親友在求職的人，也希望可以多主動關心，越多人知道這件事，就越有機會阻止悲劇發生。