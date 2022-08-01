正面曝！詐騙仔仔夫妻3447萬　神鬼保經違停被逮「連警察都呼攏」

▲周渝民日前41歲生日，與老婆喻虹淵一同放閃 。（圖／翻攝自Facebook／喻虹淵、周渝民）

記者劉昌松、黃宥寧、莊智勝／台北報導

藝人周渝民(仔仔)與妻子喻虹淵購買高額儲蓄險，不料卻遭承辦的女保險經紀人馮瑤華詐騙3447萬元，案經北檢調查，目前馮女已遭起訴；而馮女隨後也被起底，過去因併排停車遭警方開罰，馮卻謊報胞妹資料矇混過關，連警察都騙。

檢警調查，馮女擅長營造專業形象，並與客戶打好關係，喻虹淵與馮女相識多年，還將對方當成好姊妹；2018年間，喻虹淵向馮女購買高額儲蓄險，這張6年期儲蓄險保單以周渝民當要保人與被保人，每期保費684萬多元，原本簽約時設定要用帳戶自動扣款繳納，但馮女卻在2019年要繳第2期保費前，向喻虹淵誆稱，鉅額轉帳繳款，可能引起國稅局查稅，也可能會被金管會誤認在洗錢，說服喻虹淵改以現金繳費，直到2021年間，喻虹淵接到保險公司催繳通知，發現自己竟欠繳5年保費，全案才因此曝光。

▲詐騙周渝民夫妻3447萬，神鬼保經馮瑤華正面曝光。（圖／記者劉昌松翻攝、記者湯興漢攝）

馮女到案後坦承有挪用保費，但否認詐欺，因保險公司人員證稱並沒有提前繳費的優惠制度，檢察官調查後認定，馮女涉嫌先後5次以詐術騙取周渝民和喻虹淵保費，累計金額高達3447萬多元，以5個詐欺罪將馮女提起公訴，並請求法院宣告沒收馮女不法所得，發還被害人。

事實上，不只喻虹淵，馮瑤華連警察都呼攏，還因此留下偽造文書前科。判決書指出，馮瑤華109年8月份於新竹市區併排停車，遭到員警舉發，馮女礙於自己沒有駕照，為避免遭處分，竟假冒胞妹身分，提供妹妹年籍資料應詢，更在罰單上「收受通知聯者簽章」欄位簽下妹妹名字，妹妹收到交通裁決書後發覺有異，報警處理後，警方追查始知上情，馮女也因此遭依偽造文書罪判處有期徒刑2月，得易科罰金。