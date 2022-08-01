柬埔寨淘金「爽摳腳上按摩店」　超派徵才文曝光！PTT笑：8+9人資

▲很激昂又很派的文案。（圖／翻攝自PTT，下同）

記者周亭瑋／綜合報導

近來「柬埔寨淘金」悲劇頻傳，許多台人不敵高薪誘惑，赴國外打拚，結果慘被人蛇集團賣掉。眼看輿論沸騰，就有鄉民好奇查詢求職網，果然發現了詐騙公司的求職文，而文案更讓大票網友看傻眼，忍不住吐槽「+9氣息都露出來了」、「8+9最呷意這味」。

網友今在PTT發文提到，「剛無聊去翻了一下求職網，看有刊登哪些柬埔寨職缺，結果被一家公司名稱勾起好奇心，上面說是電腦軟體服務業，職缺都是客服，線上互聯開發，但到底做什麼業務不清不楚。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

該公司簡介寫道，「都成年人了，出國這麼大事情，誰拿刀拿槍逼迫你上機，我相信所有國外公司的人事一定都告知過，國外工作環境不可能如同在台灣、在家舒適，若將國外工作想像成澳洲遊學打工度假，抱歉你要的只是度假，而不是工作賺錢，那麼麻煩別投履歷浪費彼此時間，謝謝。」

簡介最先向30-35歲當過兵的男生喊話，「我相信你們體驗過軍中生活，對！出國工作就是團體生活，一起上下班、一起吃飯、一起摳腳、一起嗑瓜子、一起喝啤酒聊妹聊帥哥、一起上按摩店、一起洗戰鬥澡！是的，國外工作就是如此這般。」

撰文者還激昂地說，「想像是美好的，現實是殘酷的，在台灣安逸舒適一個月3、4萬，你爸媽死後，保險費、房屋稅、牌照稅、租金、水電費、網路費、電話費、老婆花費、小孩花費、你開雜某費、吃的、玩的等等等，一個月你剩下多少？不要說國外限制你自由，現階段社會就是講錢的時代，你是沒了在台灣的自由物慾，3年後、5年後，請看看你自己的財富，自行抉擇。」

不僅如此，文章最後還戰力滿點，直呼「腦子是個好東西，是非對錯該不該選擇，都應該自行負責，成年人了，不要老是再媽媽10塊，現在媽媽10塊也買不到10顆汽水糖，現在要15塊。總歸一句，無法放下台灣舒適圈，請不要投遞本公司職缺浪費彼此時間，感激不盡。」

看完一長串徵才文，鄉民們全笑翻直呼，「說話真的是一門藝術阿」、「很誠實阿，誠徵斗M」、「公司標語：莫忘初衷」、「你的腰子不疼嗎」、「人資應該是8+9相關背景」、「寫得不錯，電擊棒少打一下」、「被這種騙算的上是物競天擇嗎」、「8+9文體」。

開箱雲好康優惠！！內有折扣碼

►我就懶阿！6款「餐廳級調理包」水煮5分鐘開吃 再送晶華牛肉麵

►1包15元！醫院激推「4款養生沖泡飲」熱量134卡 4種人超適合

►超夯「神級牙刷」深層清潔！智慧型抗菌刷毛「1根分成極細4叉」

►烏魚黃金絲醬「吃得到烏魚子」 拌飯拌麵超涮嘴！整組限時殺對折

►超夯「萬歲牌堅果飲」12種天然好料！順口又好喝 加牛奶更神