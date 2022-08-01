稱職守門員！潮州警+金融機構行員合作半年成功攔詐7件

▲潮州警分局到金融機頒獎感謝行員協助成功阻詐 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

詐騙案頻傳，為避免民眾財產損失，潮州警分局每月定期派員至轄內金融機構，協請針對匯款民眾多加關懷提問，發現疑似遭詐騙民眾，可通報警方及時到場查證、勸阻，雙方建立防詐網絡，確保民眾財物安全，半年成功攔截7件臨櫃詐騙案，阻詐金額超過200萬元。

潮州警分局為感謝金融機構積極攔阻詐騙案件，分局長簡彥匡率領偵查隊隊長江啓超等8名，於日前往潮州鎮第一銀行、中小企銀、土地銀行、彰化銀行及新埤郵局等金融機構公開表揚機警行員之義行，並頒發感謝狀予有功人員，期望透過公開表揚方式，強化全民打擊詐欺犯罪之信心，暢通警民良好之通報機制。

潮州警分局歸納詐騙手法，主要以假投資、假交友為主。其一

詐騙集團於社群軟體中冒名被害人之故友，鼓吹投資事業，經小額投資後獲得些許甜頭，男子不疑有他到銀行準備匯款50萬元至「老友」提供的「個人帳戶」作投資，經行員檢視匯款帳戶察覺帳戶有異，通報警方到場，經警方與行員耐心解說並檢視該匯款帳戶為個人持有帳戶非屬公司帳戶，如為投資用途不該為個人戶，此為詐騙集團慣用手法，成功攔詐。

其二被害人受網友鼓吹共同合夥投資東部房地產，並表示保證獲利，被害人聽了相當心動，不疑有他到銀行準備匯款130萬元，惟被害人與行員對答時支支吾吾，被害人對於欲購買之房產狀況等皆不清楚，行員驚覺似乎另有隱情，立即通報警方到場阻止百萬詐騙案。

其三被害人於網路上認識網友，加入虛擬貨幣投資APP群組，被害人欲匯出45萬，行員機警發現異狀及時阻止詐騙。似類詐騙利用假的APP或網址，誘騙民眾投資後，先回饋小額現金，吸引民眾投入更多金額，最後一舉收網，刪掉APP或是消失，讓民眾錯愕發現被騙，金額從數萬元到數千萬都有，與傳統詐騙手法相比，金額多半更高，民眾會想著投資更多就能賺更多。

假交友真詐財案例，被害人於臉書結識自稱是聯合國駐外醫師的猛男，雙方素未謀面，甜言蜜語使被害人陷入愛情，對方見時機成熟，假藉因返台需要資金作為醫生職位交接費用，唆使被害人將新台幣12萬元匯往指定之國外帳戶，因行員機警發覺有異，聯合警方與家屬阻止詐騙。惟事一個月後，被害人又詐騙醫再度搭上線，以甜言蜜語攻勢遊說，以相同手法再次唆使被害人匯款，行員警覺性高立即通知警方攔阻成功。

近來疫情肆虐，詐騙集團透過發達的網路資訊博取民眾信任，再以各種利誘或感情攻勢下踏入假投資陷阱，警方呼籲投資應透過合法管道賺取合理利潤，如有標榜高額獲利、穩賺不賠、獲利來源不明或獲利率顯然不合理之情形應避免投資，更勿輕信網友來路不明之投資管道，小心求證乃為防詐之不二法門，如有疑似遭詐騙情形，請立即撥打防詐騙諮詢專線165或110報案查證。