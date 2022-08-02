中午除草昏厥！男體溫飆40度命危　冰塊降溫救命...加護病房住5天

記者唐詠絮／彰化報導

天氣炎熱，日前彰化1名30歲男子日前在中午除草時中暑昏厥，體溫飆到40.7度，甚至出現橫紋肌溶解症，引發多重器官衰竭，送部立彰化醫院插管及緊急降溫，在加護病房住了5天才救回一命。急診醫師郭書顯提醒民眾，夏天大量流汗時，光喝水是不夠的，還要補充電解質，而鹽水、香蕉、運動飲料都是最簡便的電解質補充物。

▲弱智男中午除草昏倒送到彰化醫院急診。（圖／衛福部立彰化醫院提供）

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▲急診醫師郭書顯。（圖／衛福部立彰化醫院提供）

院方指出，有智能障礙的沈男到院時意識昏迷，呼吸急促，體溫已經高達40.7度，立刻插管，給予3500毫升的低溫生理食鹽水，身體以冰塊覆蓋，進行抽血及全身電腦斷層檢查，等降溫後送加護病房，再以降溫器連續施救。

副院長陳殷正(腎臟內科醫師)指出，沈男橫紋肌溶解症很嚴重，肌球蛋白對腎臟造成嚴重損傷，導致急性腎衰竭，調節體溫的中樞神經失調，引發全身器官多重衰竭，經搶救後才慢慢好轉。

▲冰箱取出低溫生理食鹽水。（圖／衛福部立彰化醫院提供）

陳殷正強調，中暑昏迷後，若不在短時間內快速降溫，即使救得回來，也難以恢復原狀，大部分腦神經會受損，所以，民眾千萬不要輕忽中暑，最重要的是「早發現、快降溫」。

陳殷正表示，老年人器官功能比較弱，禁不起熱傷害；智能障礙或表達障礙者，可能不會表達熱的感受，不知道要喝水，等到中暑了，常要昏厥才會被發現，是最危險的族群，也是最易釀成憾事的族群。

▲彰化醫院副院長陳殷正。（圖／衛福部立彰化醫院提供）

郭書顯說，中暑是指高溫環境下，身體難以散熱，造成體溫超過40.5℃，合併意識混亂、意識不清，這是熱傷害中最嚴重的；一般人在夏天高溫時引發不舒服，常會說自己「中暑」了，其實是熱衰竭；另外，當汗水爆量時，常會造成肌肉抽筋疼痛，稱為熱痙攣。

郭書顯強調，不僅要補充水分，也要補充電解質，譬如說，吃香蕉補充鉀離子，喝鹽水補充鈉離子，喝運動飲料補充鈉、鉀、鎂等電解質。但若是中暑，發高燒甚至昏迷，就一定要馬上送醫，絕對不能自行降溫，因為一般家庭的降溫設施不足，時間一久，腦及各器官都將受到傷害，甚至喪命。

▲夏天要多喝水。（示意圖／衛福部立彰化醫院提供）