被指「薪水小偷」爆25人大亂鬥　18歲助陣男被捅心奪命1人斷指

記者鄧木卿／台中報導

台中市清水區27歲的謝姓男子是鷹架工程的小包，18歲離職員工耿姓男子因不滿謝男在外放話說他工作不力，昨晚電召19名年紀相仿的工人，凌晨4點多或開車或騎車，前往清水找謝男理論，謝男當時在診所陪老婆安胎，於是約在診所附近談判，雙方共25人有的拿球棒、有的拿摺疊刀大亂鬥，結果造成1死3傷，警方表示，雙方都難以清楚說出動手原因，初步研判年輕人血氣方剛，盲目相挺致命。

▲▼清水區凌晨發生25人大亂鬥，有的拿摺疊刀，有的拿球棒，造成1死3傷。（圖／記者白珈陽攝，下同）

台中市清水區西寧路一家飲料店騎樓，凌晨4點多發生一起聚眾鬥毆案，警方立即啟動快打部隊到場制伏，現場4人身上多處流血，其中18歲凌姓男子心臟肋骨下方被刺一刀，送醫急救，院方在6點30分宣告不治。

▲清水區凌晨發生25人大亂鬥，警方全數逮捕到案。（圖／民眾提供）

據了解，謝男之前和員工耿男因薪資問題發生糾紛，後來已經解決，但謝男卻在外面放話，指耿男工作不認真，盡管耿男一直解釋但無效，於是決定找謝男理論。

耿男和幾名友人昨晚豐原餐敘，愈想愈氣，決定要討回公道，於是電召附近朋友，豐原、后里共來了19人，人數太多，交通工具不夠，有的開車，有的借車，還有人騎機車，一群人浩浩蕩蕩從豐原到清水，打電話約出謝男。

謝男當時在診所內陪伴妻子安胎，所以沒有約在工地，改在診所附近談判，謝男也緊急叫來18歲陳姓男子、26歲毛姓男子等4名員工到場助陣，雙方沒說幾句，抄起摺疊刀和球棒互毆，一陣大混鬥，謝男身上多處瘀青，陳男左手食指被切斷，毛男也有刀傷；另外，耿男這方，陳男持刀殺傷耿男，刺死耿男的凌姓友人。

一場連警方也問不出真正行凶動機的大亂鬥，造成1死3傷，助陣的18歲凌男無辜死亡，警方感嘆，年輕人血氣方剛，為了相挺朋友，白白失去性命，訊問後，將25人依傷害致死及聚眾鬥毆罪嫌移送台中地檢署偵辦。