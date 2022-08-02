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獨／砸110萬加盟被「大刀切割」　鐵粉心痛再轟廖老大：亂說

記者許權毅／台中報導

廖老大飲料店台中北屯店因將櫃台擺放在騎樓，遭民眾投訴引起軒然大波。廖老大今日受訪表示，加盟主黃先生一開始講好是在「佛具店裡頭」，結果後來說店裡頭東西多，來不及清出去，廖老大表示有跟加盟主講影響大家觀感不好。黃先生拿出監視器無奈回應，表示7月27日廖老大都有來看過，當下還稱讚裝潢不錯，根本沒有說擺放騎樓不妥，無奈吐心聲說「廖老大從頭到尾都是知道的」，被大刀切割感到委屈。廖老大官方則正在釐清雙方溝通上問題，待了解後回應「切割一事」。

▲在騎樓設店竟被官方秒切割，4寶爸傻眼「廖老大才來過還讚裝潢好！」。（圖／記者許權毅攝）

▲廖老大一行人7月27日有到黃先生加盟店了解擺設。（圖／記者許權毅翻攝）

加盟主黃先生說，自己是廖老大長期鐵粉，因為喜歡廖老大而加盟，自己包含加盟金、裝潢、改善工程等花了差不多110萬，課程也去上了不少次，沒想到昨天上課到一半就被告知「不要做了」，了解原因後才知道是騎樓擺設一事，當下相當錯愕，因為廖老大等人都有來看過，官方也都知情，怎麼突然就被取消授權。

▲在騎樓設店竟被官方秒切割，4寶爸傻眼「廖老大才來過還讚裝潢好！」。（圖／記者許權毅攝）

▲黃先生已將部分設備挪至別處，透露自己裝潢等費用已經達到110萬。（圖／記者許權毅拍攝）

黃先生表示，因為該店原本是經營泰國佛具用品，店內物品相當多，當初跟房東詢問時，房東說騎樓是他的可以使用，原本就在這邊租了4、5年都沒事，認為可能是「廖老大太有名」被眼紅瘋狂舉報。自己上網做功課查法規，認為有留2公尺通道已經足夠，也不斷改善把排水做成合法。至於店面右側鐵門擋住通道，也並非自己設置，是隔壁停車場安裝的，至少裝了5年左右。

▲▼廖老大飲料店加盟主黃先生出面回擊。（圖／記者許權毅攝）

▲加盟主黃先生表示，自己預留2公尺通道，至於店面右側鐵門是隔壁停車場安裝，自己不了解。（圖／記者許權毅拍攝）

黃先生透露，自己砸了110萬裝潢後，7月27日還邀請廖老大來參觀，廖老大等人也說OK才繼續進行籌備，一行人站在門口有說有笑，黃先生還跟廖老大在門口握手致謝，監視器都有拍下過程，廖老大還勉勵他年輕人要好好做，顧好品牌。黃先生說，不可能不知道店面設置在門口，也指出一定是店面通過檢驗，才能夠去公司培訓上課吧？

▲▼廖老大飲料店加盟主黃先生出面回擊。（圖／記者許權毅攝）

▲黃先生表示，原本店內用品相當多，一開始就有告知房東、廖老大，將在騎樓擺放設備，對方皆知情，自己還有上網做功課查詢相關法規，預留2公尺通道。（圖／記者許權毅拍攝）

廖老大今日接受媒體訪問表示，一開始黃說自己先擺店外，等佛具店清空再挪進去。黃先生表示，自己覺得很無奈，因為廖老大說的不是事實，一開始就說會擺放在騎樓，自己身為鐵粉感到很無奈，只想事情順利落幕。

黃先生說，廖老大曾說過「加盟主有做不對，自己刀子拿起來就會切下去（意指結束合作）」，但黃先生認為自己認真加盟，上課也都認真上，突然大刀就把自己砍下去，覺得很委屈。

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