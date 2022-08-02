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蛋黃酥業者大放送！力挺裴洛西來訪　留台時間越久送越多　

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣花壇鄉「酥福爺烘焙坊」力挺美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台，掛紅布條相挺，祭出買蛋黃酥1盒送1顆，裴洛西若待滿2小時，就買一盒送2顆，待越久送越多，上午已經有不少嘗鮮客排隊搶購。業者強調，全力支持友邦國家參訪，歡迎裴洛西，用行動力挺行銷愛台灣的最大證明。

▲彰化蛋黃酥業者力挺裴洛西。（圖／記者唐詠絮攝）

▲彰化蛋黃酥業者力挺裴洛西。（圖／記者唐詠絮攝）

「酥福爺烘焙坊」位在花壇鄉台一線上，預購蛋黃酥民眾絡繹不絕，今天懸掛布條「歡迎美國眾議院議長裴洛西訪台」，只要她待滿1小時，就買1盒6顆裝的蛋黃酥，就送1顆，待2小時就送2顆，以此類推。

業者強調，民眾購買一盒6顆的蛋黃酥後，店家會給證明，明(3)日再持證明領取贈送的蛋黃酥，至於贈送的數量，則要視裴洛西留在台灣的時間長短決定。

▲彰化蛋黃酥業者力挺裴洛西。（圖／記者唐詠絮攝）

▲彰化蛋黃酥業者力挺裴洛西。（圖／記者唐詠絮攝）

排隊民眾指出，這家烘焙坊製作的蛋黃酥，沒有油耗味，皮酥入口即化，非常好吃，加上今天裴洛西即將訪台，彰化人也要展現熱情，他今天先來買1盒打打牙祭，希望裴洛西能夠在台灣待上12小時，明天可以拿到12顆免費的蛋黃酥，等於買一盒送2盒，絕對可以吃得過癮。

蛋黃酥業者指出：「裴洛西要來台灣訪問，一定要用行動相挺，全力支持友邦國家參訪，歡迎裴洛西，不論她在台灣待多久時間，待一小時就送一顆，以此類推我就送愈多，這也是用行動證明愛台灣的表現。」

▲彰化蛋黃酥業者力挺裴洛西。（圖／記者唐詠絮攝）

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