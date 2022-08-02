快訊／日媒：駐沖繩美軍「8架戰機起飛」　執行裴洛西專機警戒

記者趙蔡州／綜合報導

美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）預計2日晚間10點左右抵達台灣。日本沖繩防衛局表示，有8架美軍F-15及5架空中加油機2日晚間7時許陸續從嘉手納基地起飛，往沖繩南方飛行，極有可能是前往執行「裴洛西專機」警戒任務。

根據日本NHK報導，沖繩防衛局指出，截至2日晚間共有22架KC-135空中加油機抵達嘉手納基地，而該基地在同一時間聚集如此多架KC-135實屬罕見。

沖繩防衛局進一步透露，其中5架KC-135空中加油機2日晚間7時許起飛前往沖繩南部，隨後有8架原本就駐紮在嘉手納基地的F-15戰機也陸續跟上，推測極可能是執行「裴洛西專機」警戒任務，直到專機抵達台灣。

▲8架美軍F-15、5架空中加油機2日晚間7時許從嘉手納基地起飛，往沖繩南方飛行。（示意圖／資料照片）

針對裴洛西訪台，中國外交部發言人趙立堅1日表示，裴洛西的身份決定了她訪台必然高度敏感。不管她什麼時候、以什麼方式赴台，都將嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，嚴重破壞中美關係，必將造成惡劣政治影響。

趙立堅指出，如果裴洛西眾議長訪問台灣，中方必將採取堅定應對和有力的反制措施，捍衛自身主權和領土完整，「至於是什麼措施，如果她敢去，那就讓我們拭目以待」。