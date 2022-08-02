到馬祖玩5天4夜！他崩潰「飛彈打過來怎麼辦」　網狂求1件事

▲原PO才抵達馬祖第二天，已沒心情玩下去。（示意圖／記者蔡玟君攝）



網搜小組／劉維榛報導

美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）預計今（2）日晚上訪台，但她本尊還沒到，福建廈門傳出多張解放軍大規模集結照，公路上有大批軍車，還包括輪型裝甲砲車，但消息尚未被證實。如今有網友到馬祖玩5天4夜，豈料才待第2天，就看著對岸動作頻頻，讓他求問「如果對岸飛彈打過來怎麼辦？」

一名網友在PTT剉咧等直呼，早在7月中旬，他已安排8月1日至5日的馬祖旅遊，但昨天才剛抵達，就遇到裴洛西將訪台，彷彿挑錯度假時機，讓他崩潰求助「如果對岸飛彈打過來怎麼辦？目前人在西莒，還是這邊直接部隊報到？」

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文章曝光後，底下網友胡鬧狂求1件事，「搖滾區可以幫忙開直播嗎」、「當戰地記者」、「火線景觀第一排」、「見證歷史的時刻」、「隨時回報」、「你先去看一下廈門動靜」。

另一派網友則回應，「直接到馬防部報到」、「留在那邊啊，台北很危險的」、「炸首都，誰要炸你那邊沒人」、「放心吧外島最安全」、「先複習刺槍術，水鬼晚上會摸上岸」、、「馬祖反而安全，飛彈炸你是浪費」。

▲網友歪樓喊話，務必原PO先開直播。（圖／翻攝PTT）



本戰報導《金廈海域多艘中共海警船！裴洛西今晚來台 第一線緊張現況曝光》，有讀者向《東森新媒體ETtoday》提供一段影片指出，2日上午他搭機前往金門，準備降落金門機場時，拍到金廈海域有5、6艘疑似中共軍艦在海上巡邏的影片，但影片最後說明，船艦應為中共海警的船艦。

此外，也有讀者指出，今早在社交群組中看到廈門島內有解放軍集結。畫面可見，海滄大橋上有一長列的軍車，上面還有解放軍士兵；港口邊上亦有大批軍車嚴陣以待，「現場充滿煙硝味...擔心大有一觸即發之勢。」不過，這些消息並未獲得官方證實。

▼金廈海域今（2）日被拍到中共海警船艦巡邏。（圖／讀者提供）

