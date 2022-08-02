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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

裴洛西訪台！陸大規模軍演　他曝：北京若大動作回擊將引來美日韓聯軍

記者杜冠霖／台北報導

美國眾議院院長裴洛西將於晚間抵達台灣，預計在3日會見總統蔡英文後離台。於此同時，中國大陸海關總署1日深夜突傳出對台灣100多家食品禁止進口，對於中方是否可能採取更進一步行動，前立委徐永明直言，訪台時程之後接續造訪日、韓，如果北京大動作回應，反而動員日韓美軍，將日、韓兩亞太盟國捲入。

▲▼裴洛西。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國眾議院院長裴洛西。（圖／達志影像／美聯社）

裴洛西1日展開亞洲行，是否來台也成為國際關注焦點。據了解，訪團約20餘人，預計2日晚間10點多，搭乘專機降落松山機場、隨後直接入住君悅飯店；另外，規劃3日上午將拜會立院藍綠黨團、與我政府高層會晤，並於當日中午前後搭機離開，火速結束訪台行程。

對於裴洛西訪台，中方不斷跳腳，1日深夜更突然傳出，中國大陸海關總署認定台灣100多家廠商違反規定，將其狀態改為「暫停進口」，不少知名企業都在影響範圍之列，包含郭元益、維格、維力、味全、泰山等，這也是繼2021年，陸方以病蟲害等理由，禁止台灣鳳梨、釋迦和石斑魚進口後，又一次祭出嚴格進口禁令。

對於裴洛西訪台，徐永明指出，媒體報導認為這是她跟拜登政府不同調，執意訪台，「但我認為這是美國整體印太戰略的持續和深化。」，徐也提出7點分析，包含：

1.徐永明指出，裴洛西的來訪，不單純是為他個人，早在四月就有裴洛西規劃訪台的消息，「但因為確診武漢肺炎延宕至今，從四月到八月，如果要踩剎車，時間很充裕。所謂行政立法分立不合的解釋，不過是給北京的下台階。」

2.徐永明表示，美國花了四個月整合準備，中間還有拜登和習近平長達兩小時的通話，因此並非裴洛西和拜登政府不同調，「這次的來訪，拜登政府已經給出某種程度的合意表示。」

3.對於裴洛西訪台，徐永明指出，這是美國政策上的改變，在烏俄戰爭後，美國將更積極嚇阻中國，未來不排除會有更高階層的美方官員來台。時值俄烏戰爭正酣，裴洛西來訪，不啻給北京一個當面棒喝。

4.徐永明分析，尤其訪台時程的設計，之後接續造訪日、韓，如果北京大動作回應，反而動員日韓美軍，將日、韓兩亞太盟國捲入。但若等裴回美再反制，則又為時已晚。

5.徐永明認為，這次裴的來訪，代表的是美國切香腸外交政策的進展，台灣要能理解背後的意義，不能與過往各國高級官員來台一樣反應。

6.徐永明表示，各政黨不能從國內選舉的角度出發分析這件事情，媒體討論的層次很多聚焦在對年底選舉的影響，但黨政人士此的解讀應該有更深入的層次探討，而非只關注在選舉層面。

7.對於裴洛西訪台代表的政治意義，徐永明直言，美國更積極圍堵中國，「台灣準備好了嗎？」

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