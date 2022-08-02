裴洛西將訪台！黃珊珊：一定會好好接待客人　「北市盡量做好維安」

▲黃珊珊出席2022台北夜市打牙祭活動起跑記者會。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

美國眾議院院長裴洛西將於晚間抵達台灣，預計下榻信義區君悅酒店，並且在3日會見總統蔡英文後離台，引起中國大陸強烈不滿，新黨更揚言要在晚上6時到君悅酒店外頭抗議。面對台北市如何預防衝突事件，台北市副市長黃珊珊2日回應，中華民國是一個主權獨立的國家，不論哪裡來的都是客人，北市會盡量做好維安。

黃珊珊2日出席台北夜市打牙祭活動起跑記者會，並且於會後受訪。被問到裴洛西來台的意義和中共動作，黃珊珊表示，台北市政府站在地方政府立場，當然要保障所有到台北市的人的安全，裴洛西是她景仰的從政前輩，也代表了某部分意義。

黃珊珊指出，「中華民國是一個主權獨立的國家，我相信我們有權利、信心與全世界來往。」不論是哪裡來的都是客人，「我們一定會好好接待，在台北市會盡量做好維安。」不過就國際局勢來看，仍必須要顧及國家立場，「歡迎各種對於台灣友善、任何意見我們都可接受。」但若有不必要的恫嚇也不能輕忽，還是要審慎為之，「不用特別挑釁，也不用過度緊張。」

針對新黨稱要包圍裴洛西下榻的君悅酒店，黃珊珊回應，台北市政府會依法行事，「表達意見當然沒有問題，言論自由要予以保障，但不能影響到社會秩序。」

媒體追問，北市部署多少警力在松山機場、君悅酒店或其他地方？黃珊珊強調，一定會依照實際需求來部署警力，「台北市政府不會輕忽任何需求。」

另外，關於裴洛西來台造成台海局勢升溫，年底選情是否會受到影響？黃珊珊認為，任何事都可能影響選舉，「我覺得不要去製造各種衝突，台灣人民希望和平穩定、經濟繁榮，站在此前提下，和平當然是最重要的。」所以仍得回到民生至上，「（民進黨）每天搞什麼『抗中保台』或意識形態對立，我覺得都是沒必要的。」