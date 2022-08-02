曾嗆擊落專機…裴洛西確定來台「胡錫進秒改口」：軍事回擊非開戰

記者鄭思楠／綜合報導

裴洛西確定訪台後，大陸官媒《環球時報》前總編輯胡錫進在推特（Twitter）立馬改口發文稱，戰機「伴飛」進入台灣就是前所未有的軍事回擊，但不意味開戰。此前，他在推特發文嗆要「擊落裴洛西的專機」，但隨後遭推特以違反使用規定為由封鎖帳號。

▲大陸官媒《環球時報》前總編輯胡錫進。（圖／CFP）

胡錫進在推特最新發文稱，「讓她來吧，走之前做個禱告，祝願自己一路平安，祝願自己不被歷史定義成開啟台海軍事摩擦朝大規模戰爭螺旋升級的罪人。」

胡錫進表示，「我們需放棄任何其他幻想，準備使用軍事回擊這個美台唯一能同懂的語言。」他進一步說，軍事回擊不意味著由中方發動戰爭，而是使出前所未有的軍事施壓手段，包括他之前曾提及最重要的，就是解放軍派戰機伴飛裴洛西的專機飛進台灣。

胡錫進指出，他和幾乎所有軍事和外交專家都相信，台灣軍方絕對不敢對伴飛的解放軍機開火，「平時他們對我機就不敢，裴洛西訪台期間他們尤其不敢，因為那意味著解放軍排山倒海的報復與戰爭爆發，台灣無法承受。」

他說，有人認為美軍可能會反過來報復，以後也派戰機飛越台灣，那就讓台灣上空變成中美戰機開展極限對峙和對抗的舞台，解放軍戰機離得近，力量投射可以最大化，「美軍在這裡絕對鬥不過我們，台灣更受不了天天頭頂劍拔弩張，而且這種遊戲上演到什麼程度，如何結局，中方有充足實力說了算，美台都耗不起，他們一定會最終退縮。」

胡錫進還稱，這一次不能後退，這次危機要給美國鷹派針對台灣立規矩，徹底壓垮民進黨當局囂張氣焰的絕佳機會，要狠狠教訓他們，美國無法形成與中國全面對抗的統一意志，更動員不了整個西方對中國同仇敵愾。

他再度強調，「我們做過無數警告，但缺一次行動的驗證，這個驗證早晚要補上，相信解放軍已經做了大量戰機飛越台灣島的準備，裴洛西送來難以置信的絕佳機會。」

此前，英國《金融時報》（Financial Times）上月率先披露裴洛西訪台的消息，隨後，胡錫進立馬跳出在推特警告，解放軍戰機有權放射導彈，「擊落裴洛西的專機」。不過推文一出，隨即遭推特以違反使用規定為由封鎖帳號，他只好刪文解鎖，目前已經找不到原始推文。