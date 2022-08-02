快訊／裴洛西訪台「共軍軍演恫嚇」　國防部：會依敵情派遣適切兵力

▲F-16。（資料照／記者李毓康攝）

記者蘇晏男／台北報導

美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）2日晚間10時半許將率團抵台，中共祭出軍演，武力恫嚇。針對台海當面共軍動態，暨國軍戰備作為，國防部表示，國軍運用聯合情監偵手段，可充分掌握台海周邊海、空域動態。

國防部也說，國軍也會以「料敵從寬、禦敵從嚴」的態度，縝密整備各項計畫，按突發狀況處置規定，依敵情威脅，派遣適切兵力應處，「有決心、有能力、有信心」確保國家安全。

外媒報導裴洛西近日展開的亞洲行將會拜訪台灣，消息一出惹怒中國當局，多次軍事恫嚇，美國總統拜登一度表示，「軍方認為這不是好主意」，而後來美方對此相當低調，裴洛西的官方行程中也未載明台灣。不過，目前多方消息指稱裴洛西將於今晚10點半搭乘美軍行政專機，飛抵松山機場，明天將會晤總統蔡英文、拜訪立法院等，中午啟程離開。

面對裴洛西可能訪台，北京多次警告不會坐視不管；中國海事局昨發布航行警告，表示今天0時至6日24時於南海部分海域進行軍事訓練，禁止船隻駛入。福建省軍區政治工作局官方微博今天也發文，「近日，福建省軍區在閩南某海域組織民兵防空分隊實彈射擊，全面檢驗複雜條件下整體作戰能力。我們嚴陣以待，聽令而戰」。



根據《路透》今天報導，有消息人士指出，1日以來就有多艘中國軍艦持續靠近航道的非官方緩衝區，台灣派出軍機監視；今天上午解放軍軍艦及戰機都逼近台海中線。報導也提到，該人士將解放軍不尋常舉動形容為「非常挑釁」，因為兩岸飛機通常都不會越過中線。