連長說話了「當兵3年最好」網喊同意！他曝1關鍵：演訓次數才重要

▲今年3月，陸軍第八軍團步兵第203旅砲兵營實施「新制14天教育召集訓練」。（圖／記者李毓康攝）

網搜小組／劉維榛報導

用行動展現「對台灣民主的支持」，82歲美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）搭乘「波音C-40C運輸機」，並預計今（2日）晚10點訪台，隔日再會晤我政府高層後，中午就會快閃離台，停留不到24小時。對於兩岸軍事緊張，網友也拋問「你同意延長兵役至一年嗎？」

有媒體指稱，蔡英文已經拍板兵役延長一年，並於2024年總統大選後正式上路。據悉，蔡英文是於7月中召開「國防軍事會談」，會中觸及義務役役期延長為一年的議題，初步規畫95年次以後出生的男性適用新制。國防部1日則回應，全案仍在研議當中，尚未定案。

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▲兵役延長為一年，網友嘴砲喊同意。（示意圖／記者李毓康攝）



對此，一名勇將在PTT直呼，「（身為）連長我啊，那個時候當兵可是要3年，後來我兒子變成1年，再後來居然變成4個月，當兵阿，變成被大家笑的職業，你各位阿，贊不贊成增加役期？我是希望可以變成3年啦。」

底下網友炸樓討論，「不同意，應該改成5年」、「女性也拉進替代役就支持」、「而且往前追溯40歲以下，都要補滿到3年」、「抗中保台！三年不能再少了」、「10年我也同意，反正我退了」、「同意啊，4個月根本浪費雙方時間」、「現在一年兵役是在拖垮國軍戰力」、「10年我也沒差，沒房沒小孩，早就躺平了」、「同意+男女一起當兵」。

留言串中，有網友點破關鍵，重點是國軍能隨時使用兵器，時時刻刻保持戰鬥與應變能力，「幾年不是重點，下基地演訓次數才是，不然掃地割草三年也沒用」、「一堆嘴砲王，沒體能練戰術戰技是有用喔」、「 重點不是學多久，而是要保持在營且有武器熟練」。

▼網友認為，國軍應該加強訓練強度！（圖／翻攝PTT）

