裴洛西2日晚間抵台　學者曝是以「私人身分」訪台：加速台美日系統整合

記者杜冠霖／台北報導

美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）1日展開亞洲行，是否來台也成為國際關注焦點。據了解，訪團約20餘人，預計2日晚間10點多，搭乘專機降落松山機場，對此，台師大政研所教授范世平爆料，據說裴洛西是以「私人身分」訪問台灣，而前總統賴清德才以「私人身分」前往日本悼念安倍晉三前首相，「私人身分」對台灣來說真是個好東西。

▲裴洛西。（圖／達志影像／美聯社）

裴洛西1日展開亞洲行，是否來台也成為國際關注焦點。據了解，訪團約20餘人，預計2日晚間10點多，搭乘專機降落松山機場、隨後直接入住君悅飯店；另外，規劃3日上午將拜會立院藍綠黨團、與我政府高層會晤，並於當日中午前後搭機離開，火速結束訪台行程。

對於裴洛西訪台，中方不斷跳腳，更頻頻釋出「嚴正警告」，中國大陸外交部1日再度強調「解放軍絕不會坐視不管」，稱裴洛西若赴台將導致嚴重後果；至於陸軍方會有什麼樣的反應？趙立堅僅回答：讓我們拭目以待。

對此，范世平指出，若裴洛西真的來台，美國戰機肯定伴飛她的專機至台灣ADIZ，然後交接給台灣空軍，直到落地；而等到她離開台灣，國軍繼續伴飛到日本琉球的ADIZ，然後交接給日本航空自衛隊。

范世平分析，如此台、美、日的空中「指、管、通、資、情、監、偵」系統，勢必要整合，以防止中國的蠢動與保護裴洛西的安全。原本這件事還要拖個一陣子，沒想到現在就開始了，「真的要感謝習近平對裴洛西的『文攻武嚇』，他真不愧是『總加速師』。」

范世平透露，裴洛西一定會在訪日前訪台，否則她在日本會被媒體問是否訪台，而且被問到爆。且據說裴洛西是以「私人身分」訪問台灣，賴清德才以「私人身分」前往日本悼念安倍晉三前首相。「私人身分」對台灣來說真是個好東西，今年的「關鍵詞」。