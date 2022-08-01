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黃偉哲積極推動長照2.0　台南區區有日照布建九成九

▲台南市長黃偉哲積極推動長照2.0，台南市2020年率先完成「區區有日照」的目標，而目前全市已有99家社區長照機構提供日間照顧服務。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南市長黃偉哲積極推動長照2.0，台南市2020年率先完成「區區有日照」的目標，而目前全市已有99家社區長照機構提供日間照顧服務。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲積極推動長照2.0，台南市2020年率先完成「區區有日照」的目標，而目前全市已有99家社區長照機構提供日間照顧服務，全市日照中心整體布建率99％，為六都第一，預計今年底可完成布建1國中學區1日照，另外社區長照機構持續增加中。

台南市共有63個國中學區，其中54個學區已完成設立日照中心，完成籌設且設置中的還有8個學區，分別為北區：延平國中、民德國中；新營區：新東國中；東區：復興國中；安南區：安南國中、安順國中；七股區：昭明國中、竹橋國中等8處，待媒合還有1個學區為東山區：東原國中，預計今年底可率先全台達成「1國中學區1日照」佈建目標，解決社區高齡化人口需求。

社會局表示，針對東山區東原國中學區，因該區較不易取得合法土地及建物使用執照，經盤點公有用地閒置空間，均因面積不足或山坡地保護區、無使用執照等問題，而無法設置；社會局亦積極媒合有意願單位辦理籌設及辦理社區長照機構-日間照顧及小規模多機能開辦設施設備遴選，開辦費計新台幣200萬元（衛生福利部全額補助)，以提升單位參與該學區設立社區長照機構之意願，並降低興辦日間照顧中心壓力，吸引有意願單位辦理日間照顧中心，全力達成布建率百分百之目標。

黃偉哲市長表示，為因應高齡化社會來臨，市府積極佈建長照資源網絡，打造友善高齡環境，落實「照顧弱勢」及「做得更好，過得更好」之施政目標，使台南市的長輩們在高齡化的社會中，安心享有極富活力以及尊嚴的優質銀髮生活。

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