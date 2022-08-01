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基隆+236！確診人數7月創新低　林右昌籲外出「做好3件事」

▲基隆市長林右昌。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆市長林右昌。（圖／資料照／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

中央疫情指揮中心1日公布國內本土病例，新增1萬6352例，其中基隆新增236例，市長林右昌表示，本市確診人數在7月趨緩下降並創新低，在7月3日確診人數為247人、7月10日達222人、7月17日為239人、7月24日是237人、7月31日則是236人，顯示疫情平緩，但仍應落實防疫不鬆懈。林右昌呼籲民眾進出人潮較多場合，請戴好口罩、保持手部衛生，維持社交距離。

▲0801基隆疫情相關資料。（圖／基隆市政府提供）

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有關基隆市疫情部分，本市今日236名確診人數中，包括外縣市通報33例，佔13.98%；其中女性116人、男性120人；若以年齡別區分，25-34歲有48人最多，占20.34%，其次為35-44歲有38人，占16.10%；至於75歲以上的長者有4人、65-74歲有20人、6歲以下有24人。

林右昌指出，基隆長庚及部立基隆醫院，先後申請調整專責病床後，本市現有COVID-19專責病房79床，目前收治36人、空床43床，空床率54.4%；統計各院專責病床收治情形，基隆長庚醫院，重症13名、中症3名、輕症9名；部立基隆醫院，輕症11名；三總基隆分院、礦工醫院無收治。

▲0801基隆疫情相關資料。（圖／基隆市政府提供）

基隆市推動「無症狀或輕症確診者居家醫療照護及生活照顧支持服務計畫」，截至昨日為止，已累計評估13萬2812人，利用快速通道的有3萬6563人，有7萬1681人完成健康條件審核，符合資格已派案5萬4488人，條件不符合則有1萬7193人。

▲0801基隆疫情相關資料。（圖／基隆市政府提供）

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