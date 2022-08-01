從零到有從有到好！見證基隆山海榮光　翻新起點城市印象

▲基隆城博會正濱漁港彩虹屋光雕展。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市議會1日召開臨時會，首先由市府觀光及城市行銷處報告，有關6月10日至19日的城市博覽會執行成果，觀銷處長曾姿雯表示，此次博覽會是在疫情趨緩後，全國第一個大型活動，從零到有從有到好，效益超乎預期，累計參訪達101萬人次。

曾姿雯表示，城市博覽會最大的效益有三，首先是「品牌效益」，此次博覽會以「認識台灣，從認識起點城市-基隆開始」為主軸論述，為城市意象的徹底反轉與提升。

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▲基隆觀銷處長曾姿雯表示，城博會累計參訪達101萬人次。

其次是「廣告效益」，此次博覽會透過企業合作與民眾參與，不只活動官網吸引超過20萬人次的高瀏覽，短短10天，在網路宣傳的觸及數與互動數更超過115萬，讓基隆能見度與討論度大幅提升。

第三是「幸福效應」，此次博覽會爬梳基隆城市的發展過程，呈現基隆文化歷史的底蘊，以及基隆引領全台的海洋政策，大幅提升市民自信心與光榮感。

曾姿雯強調，「我們不是活動，也不僅是策展！」而是用實實在在的城市空間，實踐價值，創造希望。這個效益是無價。

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