　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

從零到有從有到好！見證基隆山海榮光　翻新起點城市印象

▲基隆城博會B展區6／10海派登場 5展覽3市集2光雕看展攻略。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆城博會正濱漁港彩虹屋光雕展。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市議會1日召開臨時會，首先由市府觀光及城市行銷處報告，有關6月10日至19日的城市博覽會執行成果，觀銷處長曾姿雯表示，此次博覽會是在疫情趨緩後，全國第一個大型活動，從零到有從有到好，效益超乎預期，累計參訪達101萬人次。

曾姿雯表示，城市博覽會最大的效益有三，首先是「品牌效益」，此次博覽會以「認識台灣，從認識起點城市-基隆開始」為主軸論述，為城市意象的徹底反轉與提升。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲城博會水上觀展＋高鐵假期 基隆日夜兩大亮點新體驗。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆觀銷處長曾姿雯表示，城博會累計參訪達101萬人次。

其次是「廣告效益」，此次博覽會透過企業合作與民眾參與，不只活動官網吸引超過20萬人次的高瀏覽，短短10天，在網路宣傳的觸及數與互動數更超過115萬，讓基隆能見度與討論度大幅提升。

第三是「幸福效應」，此次博覽會爬梳基隆城市的發展過程，呈現基隆文化歷史的底蘊，以及基隆引領全台的海洋政策，大幅提升市民自信心與光榮感。

曾姿雯強調，「我們不是活動，也不僅是策展！」而是用實實在在的城市空間，實踐價值，創造希望。這個效益是無價。

【更多新聞】

►高齡婦人烈日迷途在路上徘徊　金山警靠愛心手鍊找到家人

►基隆潮境公園廁所偷拍妙齡女　變態男沒拍到就被包圍了

►基隆小貨車過高卡涵洞　輪胎洩氣也沒用！強行拉出脫困

►砂石車輾死13歲獨生女關鍵曝！首次搭公車卻遇劫　父母悲慟自責

►偷白沙灣遊客皮夾　23歲男賊「火速掩埋」警眼尖識破活逮

►想吃泡麵不用等熱水！西班牙開飲機美型又好用　挑戰平台最低價

ET快訊
快訊／北部再爆BA.5！30多歲男女「沒出國」發燒確診　家人
快訊／今本土+16352！　各縣市確診分布曝
快訊／死亡+36！今增16352例本土「3個月新低」
王少偉錄影遭男星砸臉　當眾翻臉「你真是個咖嗎？」
快訊／新北八里「2大車對撞」！　車頭爛毀
中油女剛見習就沒命！遭「鋼繩夾身」斷骨亡　粗心2老鳥下場曝
趙介佑又出事！欠50萬又珍藏債主女友裸照　他帶頭私刑害腎衰竭
快訊／國3客運翻覆橫躺路中！　15人送醫
疑路況不熟...竹圍漁港轎車墜海！　駕駛送醫不治
快訊／麻吉弟弟侵犯女子　2度道歉認8天沒睡覺：躁症發作
快訊／大低壓挾雨彈開轟！　17縣市大雨特報
快訊／50歲張智霖「緊急送醫住院」！　演藝工作全面喊卡

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

邊境攔截1例BA.2.75！40多歲男從泰國入境　匡列同行者4人採檢中

快訊／高雄造船廠最終定序出爐！1人無法定序、1人驗出BA.2

北部再爆BA.5！30多歲男女「沒出國」發燒確診　家人同事都中鏢

死亡+36！今增16352例本土「相隔93天新低」　另增232例境外移入

快訊／今本土+16352！新北2831例最多　還有6縣市確診破千

40歲女連吐2天　三酸甘油酯竟超標53倍！急性胰臟炎險喪命

林智堅論文抄襲風波　政大前校長：不可能要求年輕人有偉大創見

長輩福音！今起這5縣市持敬老卡「免費搭國道客運」

LIVE／輝瑞幼兒疫苗獲EUA何時抵台？　王必勝最新說明

「冰櫃開20秒」被超商店員罵　討拍文戰翻！一票也挺：沒錯啊

陶晶瑩虧黃韻玲：從小聽妳的歌XD　合體魏如萱、許哲珮「來砸場的！」

麻吉弟弟爆「詭闖假髮店跟進休息室」　 女店員提告...他親道歉：狀況不太好

楊祐寧甜吻愛妻Melinda❤　下跪求婚0.01秒她就答應惹

非洲女幽默回應網提問　手機都用河馬屁屁充電

BTS認證過！「最美雙胞胎」超會跳 「泫雅舞蹈老師」為她們編舞

懂事3歲娃「送軍人爸上班」　等門關上：為什麼要回營區

網紅衝柬埔寨詐騙窟救人！　「被警出賣」恐怖內幕曝光

陶晶瑩產後嗓子壞掉：一步步爬回來　等500多天攻蛋…搞笑唱王菲《天空》

受不了！男同學在等我　萌妹抱怨爸拆穿：少自戀

外送員等太久嗆「我小隊長」　下秒店家淡定回：啊然後勒？　

邊境攔截1例BA.2.75！40多歲男從泰國入境　匡列同行者4人採檢中

快訊／高雄造船廠最終定序出爐！1人無法定序、1人驗出BA.2

北部再爆BA.5！30多歲男女「沒出國」發燒確診　家人同事都中鏢

死亡+36！今增16352例本土「相隔93天新低」　另增232例境外移入

快訊／今本土+16352！新北2831例最多　還有6縣市確診破千

40歲女連吐2天　三酸甘油酯竟超標53倍！急性胰臟炎險喪命

林智堅論文抄襲風波　政大前校長：不可能要求年輕人有偉大創見

長輩福音！今起這5縣市持敬老卡「免費搭國道客運」

LIVE／輝瑞幼兒疫苗獲EUA何時抵台？　王必勝最新說明

「冰櫃開20秒」被超商店員罵　討拍文戰翻！一票也挺：沒錯啊

新車漲聲響起「德日韓品牌都喊漲」！這款休旅新車貴10萬幅度最高

跟元元約會被直擊疑似認愛！　許凱皓經紀人回應了

邊境攔截1例BA.2.75！40多歲男從泰國入境　匡列同行者4人採檢中

快訊／高雄造船廠最終定序出爐！1人無法定序、1人驗出BA.2

熊媽媽帶小熊萌翻！在黃石公園塞車＝超好運　還有美洲野牛隨處可見

沒消費不借廁所！爸買可樂女兒才能尿尿　氣到踹門罵爛店下場慘

中共對裴洛西訪台使出軍事威脅　民進黨團批：非常粗暴沒有文明

準職棒球員林詔恩5局好投　率平鎮挺進小馬青棒冠軍戰

北部再爆BA.5！30多歲男女「沒出國」發燒確診　家人同事都中鏢

苦茶油、桶柑餅、桔醬及老菜脯入菜　簡天才美食展詮釋「法式客家」

臉書曝光！F級女模「狂搖猛騎」49秒影片瘋傳　網友看到手機沒電

生活熱門新聞

林智堅手機號碼曝光！　他打過去「真的接了」

4生肖下半年翻身！好事降臨關鍵字曝

三峽大豹溪大亂鬥！金髮男「K中女友」下秒網笑爛

重機男加裝「雙輪嬰兒車」時速60拖行小男童：以後載著環島

大雷雨今起連炸4天　這2天水氣最多

公婆逼媳薪水上繳　1年後嘴臉變了

停賣「旅平險」這保障　旅遊業震撼炸鍋

高雄鼠窩　清潔費驚人金額曝光

妹子玩溯溪遭教練「炸彈摔」　他搖頭：失誤就癱瘓

14天195萬觀看！林襄香汗片暈爆各國網友

OL生理期前後狂放連環屁！就醫才知腸道滿黑點

三峽大豹溪「石器時代」16人大亂鬥！網看1細節：請右轉

她買蛋糕慶生驚見整坨髮絲！驚悚照噁翻網

男友車上驚見神秘小藍卡　老司機秒勸分！

更多熱門

相關新聞

基隆警選前穩治安　局長帶隊逮4逃犯

基隆警選前穩治安　局長帶隊逮4逃犯

鑑於近日發生槍擊、詐欺案件，嚴重挑釁公權力，為有效淨化選前治安，落實基隆市長林右昌在交接典禮上指示之治安、交通、毒品打擊和電玩取締等四項重點工作，新任警察局長張樹德於30日晚間8時許親自率隊，徹底淨化選前治安；此次擴大臨檢計查獲傷害通緝犯1名、毒品通緝犯2名及逃逸外勞1名。

潮境公園廁所偷拍妙齡女　變態男沒拍到就被逮

潮境公園廁所偷拍妙齡女　變態男沒拍到就被逮

防止假新聞假訊息　基隆攜手中嘉開辦媒體識讀

防止假新聞假訊息　基隆攜手中嘉開辦媒體識讀

基隆專責病房空床率49.4%　林右昌籲完整接種疫苗

基隆專責病房空床率49.4%　林右昌籲完整接種疫苗

基隆老大公廟「開龕門」　鷄籠中元祭揭開序幕

基隆老大公廟「開龕門」　鷄籠中元祭揭開序幕

關鍵字：

基隆城博會

讀者迴響

熱門新聞

周渝民夫妻買保險　遭詐3447萬元

即／國3南57.6K客運翻覆　傷亡人數不明

林智堅手機號碼曝光！　他打過去「真的接了」

26歲拳手被打到腦死！拳擊俱樂部：暫停練習

新竹球場爭議！許賢文：建議林哲瑄改行當演員

超商「中杯拿鐵買3送3」只有今天！

95年次役男注意！兵役擬延長1年　國防部曝目前研議進度

詭異男突進店疑想侵犯女店員！網驚：是麻吉弟弟

新店拳館選手遭KO　2小時後腦死

民進黨誰比林智堅更慘？他點名1人：恐第1個掛掉

彩虹爺爺最原始真跡　僅剩20%原創　

陳竹音罹癌　曝台人在中國看病難挨轟

PSY濕身秀出意外！工作人員滑倒身亡

才入伍2天！菜鳥新兵狂毆班長　遭驗退後下場慘爆

4生肖下半年翻身！好事降臨關鍵字曝

更多

最夯影音

更多
陶晶瑩虧黃韻玲：從小聽妳的歌XD　合體魏如萱、許哲珮「來砸場的！」

陶晶瑩虧黃韻玲：從小聽妳的歌XD　合體魏如萱、許哲珮「來砸場的！」
麻吉弟弟爆「詭闖假髮店跟進休息室」　 女店員提告...他親道歉：狀況不太好

麻吉弟弟爆「詭闖假髮店跟進休息室」　 女店員提告...他親道歉：狀況不太好

楊祐寧甜吻愛妻Melinda❤　下跪求婚0.01秒她就答應惹

楊祐寧甜吻愛妻Melinda❤　下跪求婚0.01秒她就答應惹

非洲女幽默回應網提問　手機都用河馬屁屁充電

非洲女幽默回應網提問　手機都用河馬屁屁充電

BTS認證過！「最美雙胞胎」超會跳 「泫雅舞蹈老師」為她們編舞

BTS認證過！「最美雙胞胎」超會跳 「泫雅舞蹈老師」為她們編舞

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

【父親節】爸，別煩惱了！

【父親節】爸，別煩惱了！

8/1-8/15 毛毛商城全館滿額送，單筆結帳滿1599送毛孩行動營養品7日組(市價299元)！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面