BA.5有黑力量！重症醫：病例數下降≠控制疫情　「要看3關鍵」

▲專家示警，BA.5可能有黑力量。（圖／記者林敬旻攝）

記者楊晏琳／綜合報導

本土病例數有下降趨勢，不過指揮中心預估，8月中下旬恐再掀一波BA.5疫情，單日確診數將重回3～4萬。醫師更根據國際最新疫情示警，「BA.5有黑力量」；即便確診數未有上升趨勢，但若住院率、重症率和死亡率一直攀升，可能是BA.5黑數力道正在發生。

胸腔暨重症專科醫師黃軒今在臉書發文示警，BA.5有黑力量（black power）！指的是新增的不再激增、死亡的會再揚升、隱性症狀仍到處飛揚。

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黃軒表示，澳洲最近發現一個現象，新增的BA.5病例，不再持續激增，但是BA.5住院和死亡率，卻在一直增加。專家認為有2點原因，一是黑數很多，導致低新增病例的診斷；二是BA.5的嚴重程度，不太輕微，「至少比BA.2更嚴重。」

由於Omicron 病毒感染的症狀，大部分是輕症或無症狀的，大家都以為自己不會被感染，也不會因輕症或無症狀，還自己主動去做快篩。因此專家提醒，若新增病例像澳洲一樣平平的，沒有什麼大上升趨勢，但是住院率、重症率和死亡率一直攀升中，小心可能是BA.5黑數力道正在發生。

黃軒也直言，並非看到新增的病例數下降，疫情就越來越受控；還是得看在同一個時間內的住院率、重症率和死亡率，是否有一直在攀升。「如有，那是black power正在影響疫情，如沒有，恭喜我們真實的走出了black power的範圍了。」