「夏日正潮」最清涼山海旅行　《魅力基隆》夏季號嶄新出刊

▲基隆白米甕砲台。（圖／基隆市政府提供，下同）

記者郭世賢／基隆報導

夏季高溫似「熱浪」籠罩！這時到山林避暑、海邊戲水，清涼一夏最佳選擇。《魅力基隆》夏季號已出刊，本期規劃「夏日正潮」清涼旅行提案，同時回顧「2022城市博覽會」精彩瞬間，基隆的改變帶來好感生活；除了夏日限定的基隆嶼登島熱門遊程，鷄籠中元祭已熱鬧展開，體驗全國無形資產第一號的鷄籠中元祭，來個「普度大不同」的農曆7月。

觀銷處長曾姿雯表示，此次《魅力基隆》夏季號封面設計，以城市指標系統「傘人家族」為主題，呈現晴天版與「雨後天晴彩虹」兩版，簡約的線條與強烈色塊增添城市意象。15分鐘自信城市的基隆，僅1刻鐘就能上山下海，夏季號「夏日正潮」6個山海遊程清新旅行提案，揮別疫情陰霾、掀起假日高潮。

▲基隆正濱漁會大樓。

曾姿雯說，「2022城市博覽會」為期10天精彩活動，為基隆蛻變譜寫了全新篇章，基隆人找回城市的光榮感與自信。市長林右昌強調，展期結束之後並不是句點，而是新的起點。「基隆視角」專題就帶大家回顧，城博會開箱時的精采亮點、策展理念，以及市長與策展團隊在導覽過程中，與民眾迸發的精彩火花與回憶。

「基隆有感」一點微小的改變，帶來更好的生活感。市府魄力的推動大建設、將城市改頭換面，城市指標系統、公廁美化融入美學，打開地下道、可調式路燈取得生態與需求平衡，一切細膩的作為，是都市文明的重要指標，同時也讓基隆這一座城市更加宜居動人。

▲鷄籠中元祭花車踩街遊行。

觀銷處表示，為了使《魅力基隆》的第一手資訊能夠無限傳遞與分享給更多民眾，市府全球資訊網也有線上翻閱式電子書「基隆-2022-SUMMER」，現在手持紙本或電子書夏季號來到基隆，以小傘人封面與景點合照，就能參加《魅力基隆》臉書粉專抽獎活動喔！

▲瑪陵坑步道。

▲暖暖淨水廠百年幫浦間。

▲帆船航行基隆嶼。

▲小雨人「城隍廟」。

▲可調式路燈取得生態與需求平衡。

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