中秋送禮就送「堡庇」！瑪德蓮品牌「open it.」推大甲鎮瀾宮聯名瑪德堡

圖、文／財團法人大甲媽社會福利基金會提供

瑪德蓮專門品牌open it.，甫上市以來就以獨到的口味設計顛覆法式經典瑪德蓮，不只口味創新高級，更與多家品牌推出聯名作品，例如樺達奶茶、THE BUTTERS奶油家族，或是與插畫家33_original等合作，帶來亮眼的甜點與包裝設計。身為瑪德蓮專門品牌open it. 持續為傳統法式甜點開創新局面，帶來「瑪德堡 Sandwish Madeleine」新吃法，讓瑪德蓮的蛋糕體中加入夾心厚餡，使口感產生更多層次變化，只要嚐過的人都會瞬間被圈粉。

隨著中秋佳節到來，特別重磅與「大甲鎮瀾宮」推出聯名新作，嚴選台灣最有名的大甲芋頭為主角，並以「堡庇」為名呼應在地傳統文化與新式瑪德堡的設計，推出兩款全新口味，「芋泥布蕾瑪德堡」和「芝麻QQ瑪德堡」，把在地食材融入法式風格，顛覆傳統的創意之作不論大人還是小孩都會無法抗拒。同時，中秋佳節的選擇絕對不只如此，更同步推出日式風格的「紅豆鹽奶瑪德堡」和「濃抹白玉瑪德堡」新品，隨選隨搭，完美成為一盒送禮最有面子的瑪德堡禮盒。本次的中秋新品將於7月22日於open it. 北車門市和官方網站同步販售，帶給大家平安又「堡庇」的中秋禮盒就在open it.。

「時尚甜點 open it. 攜手大甲鎮瀾宮媽祖，綻放你的好運氣」

open it. 攜手大甲鎮瀾宮帶來了紫色時尚，特別在今年中秋盛產季特選高品質芋頭直送，展現食材最原始的濃郁風味，open it. 更發揮創意攜手鎮瀾宮推出聯名設計包裝，更同步推出只要消費滿1,699元，即贈送大甲鎮瀾宮聯名過爐鑰匙圈，不論是送禮還是收禮的人都能順風順水平安好運氣，有吃有「堡庇」。

芋頭控們一定要衝一波！重磅首推「芋泥布蕾瑪德堡」，運用法式瑪德蓮融入台灣在地大甲芋頭，特製的芋泥內餡，吃得到芋頭顆粒的香醇與濃厚，中間還加入主廚特製的法式布蕾，取代以往傳統蛋糕口味的布丁，將濃厚的台式美味與法式經典相互堆疊，讓每一口都是幸福滿滿的美妙滋味。

另一款人見人愛的在地風味「芝麻QQ瑪德堡」，特選台灣的黑金芝麻和法國奶油乳酪調製成芝麻芝士內餡，在傳統的中式食材中融入法式風格，使成熟獨立的黑芝麻香氣再添一筆不同的西式風情，並夾入白玉麻糬在瑪德蓮中，豐富的口感絕對驚艷味蕾。

大甲鎮瀾宮—堡庇禮盒（冷藏8入）

口味：芋泥布蕾瑪德堡*4、芝麻ＱＱ瑪德堡*4

售價：NT $760/盒

「中秋限定日式新口味，紅豆、抺茶入餡，日日伴你品嚐美味」

除了大甲鎮瀾宮聯名聯名新品外，open it. 在中秋節也同步推出全新創作，「紅豆鹽奶瑪德堡」和「濃抹白玉瑪德堡」，滿滿的日式風情以「日嚐」為主題，取自日日伴你品嚐美味的用意，包裝設計也充滿濃厚的日式情感氛圍，瑪德蓮基底皆使用日本神奈川的麵粉製作，帶入對送禮極為用心的日本職人精神，藉由禮盒傳達對家人、朋友、合作夥伴之間彼此關心、祝福的心意。

中秋限定的「日嚐」禮盒，除了有日式風格的組合外，也可結合了其他不同的口味風貌，例如濃情的「法式可可瑪德堡」、義式風情的「芝芝青檸瑪德堡」，再加上台式口味的「芋泥布蕾瑪德堡」和「芝麻ＱＱ瑪德堡」，將能成為一盒用美食環遊世界的最完美瑪德堡禮盒。全新中秋限定「日嚐瑪德堡」禮盒上市，第一週預購即享有95折優惠，滿額1,999元再贈送法式原味一盒，還在觀望的一定要先手刀訂起來。

日式風情第一彈「紅豆鹽奶瑪德堡」，特別選用⽇本神奈川愛⼼低筋麵粉，再加入台灣在地小農蜂蜜製作成瑪德堡糕體，內餡以溫順的紅豆顆粒配上搶眼不搶戲的elle&vire鹽奶油，咬入口中甜香帶鹹，再日常不過的組合出現在瑪德蓮中，成為最驚喜的存在。

日式氛圍滿載的「濃抹白玉瑪德堡」，嚴選日本小山園抹茶粉，製成瑪德蓮蛋糕體和抹茶奶霜厚餡，細緻口感讓整體帶有抺茶的濃郁香氣，中間加入白玉麻糬，尾韻甘甜不苦澀，最後再用爽碎堅果收尾，交織成完美的苦甜平衡，將成為抹茶控最不能錯過的組合。

喜歡苦甜大人感「法式可可瑪德堡」更不能錯過，圓滾滾的外表帶著濃郁法式可可香氣，單一使用法芙娜72%巧克力，配上日本山崎威士忌，最後用嘉麗寶可可豆碎粒100%增加口感層次，濃郁的苦甜香氣是屬於大人的美好時光。

酸甜新層次的「芝芝青檸瑪德堡」，特選台灣小農香水檸檬，配上日本糖漬柚子皮，糖霜與柚子醬的層層堆疊帶出清爽的甜蜜滋味 ，尾韻帶出豐厚輕柔的卡士達醬，完美特調比例讓人忍不住一口接一味，夏季最完美的甜點就用芝芝青檸瑪德堡來展現。

中秋禮盒—日嚐綜合瑪德堡 マドレーヌサンド（冷藏8入）

口味：紅豆鹽奶瑪德堡*1、濃抹白玉瑪德堡*1、法式可可瑪德堡*1、芝芝青檸瑪德堡*1、芋泥布蕾瑪德堡*1、芝麻ＱＱ瑪德堡*1、法式原味*2

商品售價：NT $760/盒

中秋禮盒—日嚐瑪德堡 マドレーヌサンド（冷藏8入）

口味：紅豆鹽奶瑪德堡*4、濃抹白玉瑪德堡*4

售價：NT $760/盒

哪裡買：

open it. 實體門市：微風台北車站 1F（近北2門）

open it. 官網：https://www.openit.com.tw

中秋節快閃櫃位 高雄漢神巨蛋 B1（8/1-9/12)

