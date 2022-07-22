直播辱吳宗憲「你什麼洨」「吃洨」　館長確定須賠80萬

▲館長開罵吳宗憲，損害賠償官司確定。（圖／翻攝自Facebook／館長、吳宗憲）

記者吳銘峯／台北報導

成吉思汗健身俱樂部「館長」陳之漢，2019年8月間在直播頻道上，辱罵綜藝天王吳宗憲「你什麼洨」、「吃洨」（閩南語，指精液），並多次以三字經辱罵吳宗憲。吳宗憲求償200萬並公開道歉，一二審均判決館長須賠80萬並道歉，全案再上訴，最高法院22日將判賠80萬部份確定，道歉部分發回更審。

吳宗憲2019年間公開評論網紅，引發館長不滿。館長2019年8月7日在自己的直播頻道上，以「比較早出道了不起？自以為是大哥？地下藝人總統？自己都沒倫理了還跟人講倫理」為標題直播，批評吳宗憲「自以為是大哥的人，反正他媽的，今天出來混，反正他媽的出來網路上，出來當一個紅人，他媽的都歸你管就對了阿！我不知道耶，地下藝人總統喔！」「你自己都沒有倫理了，他媽跟人家講倫理。」

第二天，館長又以「館長 吳宗憲：網紅文化／演藝界都須養成素養？有網路就能當網紅？拿起機器就要直播？」為標題直播。這次館長評論時不斷出現三字經，還說了「你開一個他媽的直播吃火龍果啊，你吃洨（閩南語，泛指精液）也沒有人要看你知道嗎，你跟人家講前輩。」、「你說我們是個屁，不好意思捏，那你是什麼？你連屁都不如嘛，你什麼洨，我有說錯話嗎？」「我兩分鐘賣掉六千罐蜂蜜啦，那你又是什麼？你不就屁中之屁。」「我學他那種機掰個性，說那種機掰懶叫話（閩南語）。」吳宗憲不滿，提出民刑事訴訟。

刑事部分，館長遭提起公訴後，一審台北地院依「公然侮辱罪」判拘役58天，可易科罰金，緩刑2年；判決確定後向公庫支付10萬元。因館長與檢方均未上訴，全案於2020年10月間定讞。另外吳宗憲也提出民事訴訟，求償名譽損失100萬元並要求公開道歉，之後又追加求償到200萬元。

民事部分，一審法院判決館長須賠償80萬元，並在YOUTUBE「館長成吉思汗」頻道及臉書「飆捍」粉絲專頁上，連續三日刊登置頂社群貼文道歉聲明。館長單方面上訴，但高等法院二審駁回上訴。館長再上訴第三審，最高法院22日駁回賠償金額部分確定。