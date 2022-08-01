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猛力拋摔7月大男嬰撞床頭櫃　頭骨骨折而死！生母同居男友判10年

▲▼小孩,哭鬧,男嬰,嬰兒（圖／翻攝自免費圖庫pixabay）

▲雲林男嬰因哭鬧竟遭生母同居人摔死。此為示意圖。（圖／翻攝自免費圖庫pixabay）

記者吳銘峯／台北報導

雲林7月大男嬰2020年10月間因哭鬧不停，竟遭與母親同居的潘姓男友2度拋摔到地板軟墊上，頭部撞擊到床頭櫃，失去意識，送醫不治身亡，相驗結果是因頭骨骨折而死。一二審均將潘男判刑10年，案經上訴，最高法院1日駁回上訴定讞。

判決指出，潘男與男嬰生母2020年5月起開始同居，母親外出工作時，男嬰就委由潘男照顧，當時男嬰才剛出生不到3個月。當年10月間，晚間8點多男嬰喝完奶後哭鬧，爬行至房間之門口，潘男安撫無效。沒想到他竟情緒失控，以一手抓住包裹在男嬰身上之浴巾之方式，自背面將男嬰抓起，從門口往房間內地板之方向，猛力將男嬰拋摔，男嬰受驚嚇因而翻身，並雙手握拳持續哭鬧。

男嬰母親嚇到，趕忙上前制止，但潘男不住手，再以一手抓住包裹男嬰浴巾之方式，將男嬰抓起而呈臉部朝上之平躺姿勢，第二度猛力將男嬰往地板方向拋摔，男嬰頭部之右後枕部部分撞擊房間內木製床頭櫃櫃角後落地，男嬰當場呼吸急促，漸漸失去意識。潘男緊急對男嬰人工呼吸，但男嬰仍然無法恢復呼吸、心跳。2人緊急將男嬰送醫，男嬰經急救仍狀況危急，最後因受有後腦顱內骨折出血、蜘蛛膜出血、腦損傷嚴重等傷害，不到3小時就因中樞神經性休克宣告不治。

檢警逮捕潘男，將潘男依照「家暴傷害致死罪」提起公訴。法院審理時，潘男否認有傷害男嬰的故意，辯稱「我兩次都是以雙手抱住男嬰之腋下...輕丟到軟墊上，軟墊上還有棉被、枕頭等物...如果我單手拿起來像打保齡球這樣大力拋出，應該會直接撞到牆壁，而不會往旁邊去...我的行為僅成立過失致死。」

但法院根據法醫的鑑定報告，認為男嬰頭部外傷於顱頂部及右後枕部均有頭皮下出血，死亡之原因為拋摔造成頭部撞擊傷併骨折，導致蜘蛛膜出血及腦損傷，引發中樞神經損傷，造成神經性休克死亡。法醫更說，「小孩之頭骨只是薄薄的一片，尚未發育完成，軟骨成份較多，同樣撞擊之情況，小孩跟大人所造成之傷害表象完全不同。」法院另外再根據在場的生母供詞，認定潘男確實因拋摔撞擊床頭櫃而頭骨骨折死亡，一二審均將他判刑10年。全案再上訴，最高法院1日駁回上訴定讞。

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