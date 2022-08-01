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大陸 大陸焦點 特派現場

26歲鮮肉放閃「大17歲老婆」遭諷吃軟飯！讚她41歲拼做人：很幸福

▲▼相差17歲姐弟戀結婚走紅。（圖／翻攝自紅星新聞）

▲大陸一對相差17歲姐弟戀結婚走紅。（圖／翻攝自紅星新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

四川涼山一名黑姓男子近日分享了自己與妻子戀愛結婚的影片，隨即走紅網路。男子告白稱，自己是1996年的，老婆是1979年的，兩人相差17歲，雖然老婆離過婚還帶著孩子，但這並不影響對老婆的愛，「老婆還在41歲的高齡為我生下一個兒子，現在覺得生活很幸福、很知足。」

​據《紅星新聞》報導，黑男說，3年前，黑男是單身，他認識馮姓老婆是在一個飯局上，當時自己只有23歲，「我對她也算一見鍾情，有緣分才走到一起。」

黑男稱，在深入了解後，更加堅定了他的想法，並鼓起勇氣向馮女表白，「通過了解，才知道她的經歷，她年齡比我大，離過婚有兩個孩子，曾經受過感情的傷，那時我就想保護她。」

▲▼相差17歲姐弟戀結婚走紅。（圖／翻攝自紅星新聞）

▲兩人合照。（圖／翻攝自紅星新聞）

當時，馮女也很驚訝，覺得他是在開玩笑。回憶起當時的情景，馮女說，「我當時完全不敢相信，直接拒絕了。」不過，黑男對她說，「我自己是成年人了，我有自己的分寸，請妳相信我。」經過幾個月的相處後，兩人逐漸走到了一起。

確定戀愛關係後，黑男帶著馮女回了老家，但是遭到了父母及親戚的反對，「在得知女方的情況後，親戚們上門輪番勸說，不希望我們倆在一起，但是我始終沒妥協。」

同樣，馮女的家人在得知情況後，也反對她和黑男在一起，家人都覺得男方的年齡小，可能有點不靠譜。即便家人和親戚都不看好這段感情，但是兩人還是堅持在一起。

2020年，黑男瞞著家人，偷偷與馮女登記結婚，「我們走在一起真的不容易，但是這種方式我不提倡。」黑男說，婚宴的請帖發出去後，家人沒辦法了，最終選擇了默認。

馮女離過婚，大女兒已經讀大學，二兒子13歲，「女兒是跟著我們的，上大學時家理經濟困難，我們還貸款讓她去讀書。」黑男表示，他對這兩個孩子視如己出，盡力讓兩個孩子感受親人的溫暖，「她兒子也經常來，我們關係也不錯。」

令黑男更為感動的是，老婆在41歲「高齡」時，冒著危險為他生下了一個兒子，「家人都希望我們再生個二胎，但是考慮到老婆的年齡大了，我也不會讓她再生孩子了，主要是心疼她。」

▲▼相差17歲姐弟戀結婚走紅。（圖／翻攝自紅星新聞）

▲目前兩人已育有一子。（圖／翻攝自紅星新聞）

​對於在網路上走紅，兩人說，他們偶爾拍點生活影片，上傳到短影音平台，「不知道怎麼就走紅了，謝謝大家的關注。」在看了兩人的影片後，一些網友表示祝福，「很有夫妻相，祝福你們。」也有網友發出疑問，「男生是不是傍上了一個富婆？」

對此，黑男回應吃軟飯傳言稱，「很多人以為我老婆很有錢，其實她只是一個普普通通的女人，我和老婆都是農村的，我們家都在農村，家庭條件都很一般。」對於未來，黑男稱，他現在和老婆還在租房子住，希望通過自己的努力存點積蓄在城裡買個房子，為妻兒創造更好的生活條件，「我們相信愛情不分民族，不分年齡，更不分貧賤，希望天下有情人終成眷屬。」

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