英雄警「槍殺女友」3死2傷逃逸山區　尋獲已成一具遺體

▲曾是英雄警察的李強遭女友欺騙，氣得開槍殺人。（圖／翻攝自微博）

記者林彥臣／綜合報導

四川省沐川縣一名36歲的員警李強，去年才因連救2名落水者登上媒體，26日卻因為槍殺女友逃逸，以殺人犯的身分登上微博熱搜。不過再度尋獲下落之後，已經成為一具遺體。

根據《中新社》報導，樂山市沐川縣發生一起持槍擊傷2人、持械殺害3人的重大刑事案件公安機關迅速啟動重大案件偵辦機制，全力緝捕犯罪嫌疑人，於7月30日在沐川縣黃丹鎮山中搜索發現一具男性屍體，符合高墜死亡特徵，經遺體檢驗和DNA比對，確認系嫌疑人李強。

根據《網易新聞》報導，李強離婚後，和已婚的楊女交往，楊女丈夫長期待在國外，2人育有8歲兒子和5歲女兒。楊女認識李強後，覺得警察職業好、社會地位高，一直說等丈夫回國後就會離婚嫁給他。

楊女沉迷打麻將不務正業，還整天做美容揮霍，李強為了她還到處借錢甚至去貸款，但在得知楊女不忠後，鄰居口中的「老實大好人」瞬間翻臉成了殺人犯。

李強26日下午臨時回家，發現楊女和其他男人在家裡約會，讓他徹底崩潰開槍射擊楊女和該男，失去理智的他又開車到楊女娘家，槍殺楊女的兒女和公公，更為了銷毀屍體在屋內縱火，隨後開車逃往深山。

當地公安局人員認為，李強犯案是偶發事件，非無差別傷人，後續案情還在進一步偵辦中。

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