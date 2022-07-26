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大陸 大陸焦點 特派現場

兩岸青年四川實習貓熊保育　走進「滾滾」世界11天做自然保護先鋒

▲2022兩岸青年大熊貓保育實習體驗營。（圖／主辦方提供）

▲2022兩岸青年大熊貓保育實習體驗營。（圖／主辦方提供）

記者魏有德／綜合報導

2022兩岸青年大熊貓（貓熊，下同）保育實習體驗營11日在成都大熊貓繁育研究基地舉行，四川農業大學動物醫學等相關專業的10名兩岸大學生在為期11天的活動中成為自然保護大使，藉由活動了解貓熊的習性和保育方式，同時，還體驗解說員等相關工作，近距離走入俗稱「滾滾」的貓熊世界。

▲2022兩岸青年大熊貓保育實習體驗營。（圖／主辦方提供）

▲台生張芳慈對於貓熊基地內的實驗室印象最深刻。（圖／主辦方提供）

參與活動的台生張芳慈對於基地內的重點實驗室印象最為深刻，她認為，「實驗室讓我們對大熊貓的飼養與繁殖、遺傳資源與種群保護、重大疾病預防與控制和大熊貓國家公園保護與管理等研究工作有了更深入的認識，希望今後能有機會投身到大熊貓科研保護領域。」

台生戴杏芸則認為，探秘棲息地讓她對貓熊的戶外習性和環境有更加深入的了解，兑野外工作者的艱辛感到敬佩，「探索自然，保護自然真的非常辛苦，未來也將積極思考該如何保護生態環境和瀕危物種。」

▲2022兩岸青年大熊貓保育實習體驗營。（圖／主辦方提供）

▲台生涂凱仁變身貓熊解說員，即興講解貓熊生態知識。（圖／主辦方提供）

除科學研究外，台生凃凱仁對於講解員的體驗心有獨鍾，他強調，「這是一次非常好的鍛鍊，感謝基地老師的用心教導，讓我更有自信地成為愛護熊貓、守護自然的一份子。」

據了解，成都貓熊基地圈養的貓熊數量達222隻，是全球最大的人工繁殖遷地保護種群。2022年是成都大熊貓繁育研究基地獲設「海峽兩岸交流基地」第10年，以「貓熊」為主題的交流活動從科學研究延伸到文化、旅遊、科普等多領域，成為兩岸青年傳遞友誼的橋梁。

▲2022兩岸青年大熊貓保育實習體驗營。（圖／主辦方提供）

▲四川農業大學動物醫學等相關專業的10名兩岸大學生參加難得的貓熊保育體驗活動。（圖／主辦方提供）

四川省台辦副主任張軍表示，2008年在台灣安家的「團團」和「圓圓」，傳遞了「兩岸一家親」的情誼，增進民眾對大熊貓的喜愛，「隨著四川省汶川臥龍特別行政區、大熊貓保護研究中心、成都大熊貓繁殖基地、大熊貓國家公園等的建設，有利推動大熊貓的生存環境和繁衍數量的改善與提高。」

兩岸青年大熊貓保育實習體驗營為川台青年交流的品牌項目，2022年舉行的營隊在成都大熊貓繁育研究基地開營，活動由四川省海峽兩岸交流促進會、成都大熊貓繁育研究基地聯合主辦，熊貓頻道協辦。四川省台辦副主任張軍，熊貓基地專職副書記劉龍，四川農業大學動物醫學學院團委副書記苗宇，央視網熊貓頻道副總監郭亞南出席開營儀式。

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