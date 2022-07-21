蓮池潭雙亡悲劇！父進相驗室見9歲兒　強忍悲痛下秒崩潰相擁

記者吳世龍、黃資真／高雄報導

高雄蓮池潭昨（20日）下午傳出落水意外，一名9歲的王姓男童跟著蔡姓教練上風帆船課程，2人卻一同落水掉進潭中，王童昨送醫搶救不治，蔡教練則在今晨尋獲遺體。今日檢方於上午10時27分對兩具遺體進行相驗，家屬皆抵達現場陪同。

▲高雄蓮池潭2死意外，死者男童與教練家屬到場相驗。（圖／記者吳世龍攝，下同）

由於事故發生當下，僅有王姓男童被救上岸，現場不見蔡男身影，消防局為提升搜救效率，協調水利局開啟排水閘門降低水位，除派遣人員漏夜搜救外，更於凌晨4時加派31車4艇52人，分別進行岸邊搜尋、救生艇救援及無人機低空飛行偵查，於今日上午5時53分，由無人機在蓮池潭東南側方位，距離事故地點不遠處發現溺水教練位置，立即通知救生艇人員前往救援，將人救上岸後，確認已明顯死亡。

▲▼教練與男童家屬皆到場陪同相驗。（圖／記者吳世龍攝）

檢方隨即於上午10時27分對兩具遺體進行相驗，男童與教練家屬都已經抵達現場等待結果，並由教練兒子以及男童父親為代表進入確認。

▲男童父親（左）與教練兒子作為代表進入相驗室。

男童父親相驗結束後步出，全程低頭不語，回到座位區時男童母親還挽手安慰，而男童外婆則是頻頻拭淚，男童父親上前擁抱給予安慰，現場充滿衰悽氣氛，讓人看了也忍不住鼻酸。