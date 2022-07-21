蓮池潭風帆翻覆雙亡！開閘門降水位　無人機低空尋獲教練遺體

記者賴文萱、莊智勝／高雄報導

高雄蓮池潭昨(20日)下午傳出落水意外，一名9歲的王姓男童在上風帆船教練課，由蔡姓教練帶領，不料過程中發生意外，2人雙雙落水掉進潭中，王童救起時已無呼吸心跳，經送醫仍然不治；而蔡姓教練第一時間並未尋獲，經消防局協調水利局開啟排水閘門降低水位，並加派救生艇及無人機偵查，終於在今清晨5時許尋獲蔡男，但他已明顯死亡。

▲高雄蓮池潭昨傳出溺水意外。（圖／記者吳世龍攝）

據了解，事故發生當下，僅有王姓男童被救上岸，現場不見蔡男身影，消防局為提升搜救效率，協調水利局開啟排水閘門降低水位，除派遣人員漏夜搜救外，更於凌晨4時加派31車4艇52人，分別進行岸邊搜尋、救生艇救援及無人機低空飛行偵查，於今(21)日上午5時53分，由無人機在蓮池潭東南側方位，距離事故地點不遠處發現溺水教練位置，立即通知救生艇人員前往救援，將人救上岸後，確認已明顯死亡。

消防局呼籲，暑假期間民眾參與水上活動，應注意水上安全，留意天氣預報與自身狀況，若天候不佳或身體疲累時，切勿戲水，下水前應先暖身並確實穿著救生裝備，以維護自身安全，以免發生意外憾事。

▼蓮池潭風帆船翻覆，教練與9歲男童溺水雙亡。（圖／記者吳世龍攝）