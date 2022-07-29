國營最低薪！台鐵產工斥國恥「爭取加薪5千」　別讓員工死心　　

▲台鐵產業工會不滿台鐵基層薪資為國營單位最低薪。（圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

台鐵113年將公司化，勞資對加薪幅度喬不攏，交通部長王國材喊話大幅調薪等公司成立賺錢後再談，台鐵產業工會今(7/29)發出聲明表示，台鐵是全台國營單位最低薪，低薪是國恥，交通部應即刻改善低薪現況，基層營運人員立即調薪5千元，別讓最低薪的鐵路員工對國家死心。

台鐵產業工會發出聲明指出，低薪是國恥！交通部應該要即刻改善台鐵低薪現況，而非對外放話大幅調薪要等公司成立後有賺錢再談，基層員工訴求基層營運人員立即調薪5000元、資位人員比照郵政公司，這兩點並不是過分的要求，而是長期以來壓榨鐵路員工的鐵證。

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工會喊話，請交通部長王國材記得自己說過的話，讓鐵路人以自己的工作為榮，不要讓全台灣國營單位中最低薪的鐵路員工對國家死心！

▲台鐵部分基層營運人員薪資不到3萬元。（資料圖／台鐵提供）

台鐵產工表示，王國材如果真的疼惜鐵路員工及要留住專業鐵路人才，應該要即刻調整改善低薪情況，而不是將善意掛嘴邊，否則在台鐵成立公司之前，產工擔心維持鐵路運作的基層人員，持續領著低薪，對鐵路營利沒有信心，只會對國家死心，離開鐵路工作，當專業人員大量出走，第一線維護工作吃緊，對鐵路人及旅客的安全風險就會激增，並非國人之福。

產工說，安全的鐵路不是成立公司就會自動到位，而是溝通讓員工有感，服務讓旅客有感，安全要比營利更重要，但遺憾的是在公司條例通過之後，安全未見起色，近期駕駛員的殉職、售票系統當機及外包維修車出軌，交通部長仍稱對改革不灰心，公司化萬靈丹，徹底改變要等組織調整，不願面對員工第一線承受工作安全風險、旅客服務處理事故延誤，卻只得到非關鍵職種沒加給、分化員工戲碼，更推託不要把不加班放嘴邊造成旅客不安。

台鐵產工強調，如果不是交通部放任台鐵成為交通部下轄國營單位最低薪、不聽取產工安全改革基層參與的意見，未來還會有下一個受害者，請不要讓員工對國家死心，讓台鐵永續經營不能靠放話，改善低薪留住人才才能讓台灣人安心。