紅牌舞女「春子」26年前被恩客分屍　成含冤女鬼哭：還我頭

▲邱姓舞小姐的屍體最後在北宜公路旁的山谷被發現。



圖文／鏡週刊

26年前，台北1名邱姓舞小姐離奇失蹤、存款遭盜領，警方根據銀行監視器鎖定提款車輛，循線逮捕楊姓角頭，楊起初否認犯案，直到警方在車內發現邱的印章，他才俯首認罪。楊供稱為錢殺人分屍，警方也在北宜公路的一處山谷，發現邱的身軀及雙腿，但一直未尋獲頭顱。靈異的是，運屍車被當成證物停在警局停車場，許多員警深夜都看過無頭女子哭喊：「還我頭！」令人不寒而慄。

1996年4月7日下午5點，花名「春子」的30歲邱姓紅牌舞小姐，打電話向台北市米高梅舞廳吳姓大班請假後，就失去音訊，連續好幾天都沒來上班，也沒與家人聯絡，親友追查發現，邱失蹤後，她銀行裡的40萬元存款遭人盜領，於是在4月21日向台北市警局大安分局報案。

▼警方押解楊金合（中）前往北宜公路，仔細尋找被他丟棄的屍袋。



當年負責偵辦此案的資深刑警告訴本刊，邱長得非常漂亮，且熱情大方、交際手腕佳、口才又好，深受男客喜歡，跟她有交情的男客非常多，這些人都很喜歡捧她的場，甚至花錢帶她出場。

▼邱姓舞小姐慘遭分屍，頭顱至今仍未尋獲。



一名資深刑警指出，案發前2年，邱認識1名出手大方的萬華角頭楊金合，卻也改變了她的命運，讓她魂斷小木屋，含冤而死，可憐的是，至今頭顱未尋獲。

▼台北市警局大安分局（圖）因偵辦無頭命案，靈異傳聞不斷。



資深刑警表示，楊在舞廳內初次見到邱，就非常喜歡邱，常常砸錢買邱全場，要邱只陪他1人。楊的佔有慾強，看見邱與其他男客說話，就會大吃飛醋，還會動手打人。





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