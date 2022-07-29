陳時中跑完行程「低頭吞泡麵」　他動容：這就是真實阿中

▲陳時中（右圖）跑完一天行程後，低頭吃泡麵（左圖）。（翻攝陳時中臉書、莊瑞雄臉書）

圖文／鏡週刊

民進黨台北市市長參選人陳時中昨（28日）到松山區舉辦見面會，直到晚上9點才回到辦公室，他「低頭吃泡麵」畫面讓其發言人莊瑞雄看了感動說：「這就是真實的阿中。」

莊瑞雄今（29日）凌晨在貼書貼出陳時中吃泡麵的照片，可見陳時中捲起袖子、低頭把碗中的泡麵吃到幾乎見底，看來肚子餓極了。莊瑞雄說：「晚上阿中跟松山的朋友相見歡後，9點才回到辦公室，泡了一碗酸菜牛肉麵當晚餐，不僅很快就碗底朝天，還稱讚很好吃，我很想跟他說，其實阿Q桶麵比較好吃。」

莊瑞雄有感而發表示，「擔任陳時中的發言人以來，我發現阿中跟我一樣都是很『簡單』的人，在意越少，就會得到越多，越容易滿足。忙碌了一整天，還是依然親切和善，即使疲勞不已也仍掛著滿滿笑容，一碗泡麵就能心滿意足。」

對此，陳時中也讓小編幫忙在莊瑞雄貼文留言：「雄讚，我這邊還有其他口味，下次多泡一碗我們一起吃。」莊瑞雄則說：「水啦，讓我吃飽工作更有力。」







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