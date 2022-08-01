八里挖子尾「和尚蟹」現蹤　新北河川平台淨化汙水達94%

▲新北八里挖子尾自然保育區，水質改善後入口處。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／新北報導

挖子尾位於淡水河出海口左岸，是新北市八里區的紅樹林濕地，數十年來因都市民生汙水排入，水質遭受污染，氨氮氣味明顯，市府為淨化濕地，在「新北市河川流域治理平台」透過跨局處合作，加速生活污水接管，於今年7月終於符合濕地標準的水質，氨氮濃度削減94%，同時在區內發現北台灣濕地未曾現蹤的和尚蟹。

挖子尾位於八里十三行博物館附近，與右岸的淡水紅樹林遙相呼應，同為保護水筆仔的生態濕地，周邊不少住戶及工廠，50多年以來，民眾將汙水直接排入挖子尾溼地入口處，近年來加上台北港建置發展，人口更密集，使此區污染負荷隨之嚴重，保留區入口處氨氮（阿摩尼亞）超標，依據環保局2021年12月水質檢測資料顯示，氨氮濃度48.5mg/L過高，明顯有民生汙水排入。

▲新北八里挖子尾自然保育區，水質改善後入口處現況。

鑑此2021年底農業局提報河川流域治理平台，協請水利局及環保局協助淨化周邊排水水質，半年多來，以科學儀器清查污染源頭，並對周邊廠家及住戶進行宣導、稽查管制，接管及輔導自主減量，八里區公所也針對雨水箱涵逐一檢視，經各局處努力下，於今年6月便不再有民生污水排入，氨氮濃度削減94%為2.78mg/L。

在挖子尾擔任15年生態導覽志工陳小姐表示，因為入口處臭味（氨氮）實在太重了，小朋友都說「好臭喔！」所以都不敢帶小朋友來挖子尾溼地入口處，只能往出海口那端進行導覽，最近真的沒有味道，招潮蟹看起來也比以往更加活潑，還看到烏龜在入口處悠游，想起以前真不敢想，水質真的淨化了。

▲八里挖子尾出海口。



農業局簡任技正洪勝雄表示，挖子尾是淡水河長期沖積及漲退潮作用堆積下，珍貴的紅樹林植物-水筆仔長成林，形成具有豐富濕地生物多樣性的生態系，是大自然的瑰寶，保護濕地刻不容緩，短短半年內終於讓水質污染降低94%並恢復純淨。

洪勝雄說，發現到北部地區不曾現蹤的短指和尚蟹，市民應該也能體會到市府對環境永續的努力，目前將針對周邊建築物做進一步的城鄉風貌規劃，增加一處具有環境生態教育的休憩處所。

▲和尚蟹。（圖／資料照／陳建樺授權提供）

【短指和尚蟹小檔案】

根據維基百科資料顯示，短趾和尚蟹（Mictyris brevidactylus），又名和尚蟹、兵蟹、海珍珠或海和尚。分佈在日本、中國（包含香港等）、台灣、新加坡及印尼部分地區（卡拉克隆島、巴韋安島及安汶島）。生活在潮間帶沙土的地道中，退潮時出來活動。雌雄間沒有明顯差異，需將腹部打開才能分辨。平均體重約為2克，而因為甲殼形狀為圓形，有別於一般蟹類，牠們能夠直立行走。活動中受驚擾時，會將身體傾斜，以旋轉方式鑽入泥沙隱藏自己。

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