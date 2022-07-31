彩虹眷村被塗毀…爺爺心痛寫親筆信曝光　台中市府震怒：堅持提告

記者許權毅／台中報導

台中市南屯知名景點彩虹眷村，30日遭彩虹文創執行長魏丕仁帶著員工前往塗毀引起社會關注。98歲的彩虹爺爺黃永阜更寫下親筆信痛罵魏丕仁是壞蛋。魏則塗改的牆面是團隊創作並非黃永阜的原作，抗議市府趕在8月要加固，只給7天搬遷，也表達跟文化局溝通未果的不滿。對此，市府文化局強調彩虹村房舍不動產為市府所有，重要成分的牆面遭破壞市府堅持提告毀損。

▲彩虹眷村外牆遭塗毀，彩虹爺爺黃永阜心痛斥彩虹文創執行長魏丕仁是壞蛋。（圖／記者白珈陽拍攝）



文化局表示，無論如何都不應該改變彩虹村彩繪牆面的現狀，彩虹文創已破壞原彩繪，並喪失觀賞價值，文化局將主張構成刑法354的毀損罪，後續將會向彩虹文創請求損害賠償。

▲彩虹爺爺寫下親筆信表達心痛。（圖／民眾提供）



文化局指出，彩虹村的房舍屬於不動產，所有人為市政府；牆面上的彩繪為動產，雖為黃永阜先生及業者所繪，但「彩繪」附合於「房舍」上，且已成為房舍的重要成分，所以彩虹村的彩繪所有權為市府所有。文化局強調，彩虹村不容破壞，已對相關涉案者提告，未來交由司法公正裁決。

▲市府堅持向魏等人提告毀損罪，彩虹村現場也有警方到場。（圖／記者白珈陽拍攝）



文化局補充，有關著作權爭議，市府多年一貫的立場就是，彩虹村的土地及建物均屬於市府，建物上的彩繪所有權也屬於市府，而著作權部分究竟歸屬於誰，現由法院審理中，市府也不會介入，僅站在公共利益的立場來進行維護。彩虹村加固工程將自明日起展開，預計112年1月底完工。

▲彩虹眷村遭彩虹文創執行長魏丕仁帶頭塗漆破壞。（圖／民眾提供）

彩虹眷村屢傳爭議，彩虹爺爺黃永阜妻子曾控訴與彩虹文創執行長魏丕仁有分潤糾紛，昨日傍晚彩虹眷村內的數面彩繪牆面遭人破壞，以紅色、藍色、紫色等油漆覆蓋，警方循線帶回相關涉案人，發現是彩虹文創執行長魏丕仁（69歲）與員工等14人，全案警詢後，依毀損罪移送台中地檢署偵辦。

▲魏丕仁表示不滿市府為進行加固工程，僅給7天要求搬遷。（圖／記者白珈陽拍攝）







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