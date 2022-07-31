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蘇貞昌六腳鄉娘媽堂參拜祈福　翁章梁淡定回應王育敏參選

▲▼ 行政院長蘇貞昌六腳鄉娘媽堂參拜祈福 。（圖／嘉義縣政府提供）

▲行政院長蘇貞昌六腳鄉娘媽堂參拜祈福 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

行政院長蘇貞昌30日上午到六腳鄉娘媽堂參拜祈福，縣長翁章梁、副縣長劉培東、六腳鄉長陳川崎、副議長陳怡岳、縣議員黃鉦凱等地方人士、在地鄉親皆到場共襄盛舉。另對於媒體詢問，王育敏將被國民黨中央提名參選嘉義縣長，也表達不願參選，希望外界等消息確定後再來討論。

蘇貞昌南下嘉義六腳鄉娘媽堂，和嘉義縣長翁章梁一起參拜祈福，焦點卻圍繞2022縣市長選戰，對於媒體問及國民黨嘉義縣提名部分有可能由副祕書長王育敏披上戰袍，翁章梁相當淡定，也表示將在消息證實後再來討論。

娘媽堂是六腳鄉特有的女神信仰，左右門的門神也以宮女門神、孩童為主，創建於清嘉慶8(西元1803)年的娘媽堂，供奉的主神為娘媽，屬無主的有應公之一，原無特殊之處，卻因光緒年間，附近地區連遭幾次牛瘟，居民每次求助娘媽，都獲靈驗。

▲▼ 行政院長蘇貞昌六腳鄉娘媽堂參拜祈福 。（圖／嘉義縣政府提供）

相傳是在現址往南50公尺處發跡(現金爐旁)，信徒向娘媽乞求治病，讓娘媽出藥籤治病，醫好了無數病患，而藥籤也成為很特別的歷史文物，現在廟廳桌上還有藥籤讓信徒求平安。

也因此，庄裡信徒外出打拼，如有事都向娘媽乞求、詢問，帶給信徒信心，信徒也一直分靈出去奉祀，現今娘媽的信徒在臺灣有很多，在每年農曆3月17日灣內娘媽堂娘媽生日時，除會請回娘媽堂進香、過爐外，信徒亦會答謝大小野臺戲將近三百多座，堪稱嘉義縣宗教一大特色，場面熱鬧非凡。

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