陳時中：大巨蛋是歷史共業　姚文智「蝴蝶翼」方案不錯

▲台北市長參選人陳時中。（資料照／記者林敬旻攝）

記者呂晏慈／台北報導

針對大巨蛋議題，民進黨台北市長參選人陳時中近日接受電子媒體專訪時表示，這是歷史共業，應該盡量改善合法的部分，不合理的部分也只能接受了，但他對姚文智提出的「蝴蝶翼」想法非常感興趣，覺得那個方案相當不錯，還在研議中。

陳時中近日接受「新聞觀測站」節目專訪，今（30日）釋出節目畫面。主持人胡婉玲關注，台北市除了內湖交通的問題外，還有大巨蛋、社子島開發等問題，歷任市長至今都無法解決。

對此，陳時中表示，大巨蛋的問題是歷史共業，從前市長黃大洲開始選定、陳水扁市長任內擇定地點、馬英九市長任內進行簽約、郝龍斌市長任內來興建，「到現在就是說，我們就合法的部分善加運用、盡量改善，而對不合理的部分也就沒有辦法，我們只好接受了，因為市政禁不起這樣的延宕。」

陳時中透露，姚文智有跟他談過「蝴蝶翼」的想法，到現在他的興趣仍非常高，可藉此讓市容更好，增加更多的綠地，也增加大巨蛋的安全性，他覺得那個方案相當不錯，還在研議中。

姚文智在2018年參選台北市長期間，曾舉行「大巨蛋解決方案」政策記者會表示，提出如果他當選市長，將立刻與遠雄解約，市府接管大巨蛋，並在忠孝東路上，興建一個高於地面層7公尺的「蝶翼」緩坡平台，串連巨蛋、國父紀念館。