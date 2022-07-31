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林智堅英文姓氏是Wang？　研究大綱封面被抓疑點網瘋傳

▲▼民進黨桃園市長參選人林智堅研究大綱封面英文姓氏為王（Wang）。（合成照／翻攝臉書、記者周宸亘攝）+

▲民進黨桃園市長參選人林智堅研究大綱封面英文姓氏為王（Wang）。（合成照／翻攝臉書、記者周宸亘攝）

記者皮心瑀／台北報導

民進黨桃園市長參選人林智堅身陷論文抄襲風波，其中，台大國發所的部分，2015年12月研究大綱檔案的封面被發現，英文姓氏為王（Wang），而非林（Lin），引發關注。對此，林智堅競選辦公室發言人黃韋鈞回應，這是校方的草稿範本，另外，若檢閱文件屬性可發現最終修改版本為林智堅論文口試最後修正的日期2017年1月24日。

資深媒體人黃揚明指出，網路上很多人都發現，林智堅公佈的2015年12月研究大綱檔案的封面，英文名字姓Wang，但這位王先生是誰？

黃韋鈞說明，搜尋台大國發所所提供的範例文件網站，就會發現這段文字是來自於草稿中的示範，認為這是相關有心人士的抹黑，未對事實查驗。

至於PDF建檔時間差異，黃韋鈞表示，從文件屬性查閱就會看到最終修改版本為2017年1月24日，也就是林智堅論文口試最後進行修正的日期。

林智堅被控台大國發所碩士論文涉抄襲，陳明通曾幫忙辯護，強調是學生余正煌在取得林智堅同意後，才借用林智堅的民調資料。不過，始終保持低調的余正煌日前發出聲明，稱「未有任何抄襲之情事」，並說外界所指他論文涉及抄襲之情事，與客觀事實不符，日後若仍有不實指控、造謠抹黑或惡意中傷之情況，將依法訴追相關責任，以維自身權益，整起爭議也越演越烈。

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