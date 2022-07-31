蘇貞昌南下嘉義市拉抬李俊俋　期盼中央、地方共同思考規劃

▲蘇貞昌南下嘉義市相挺市長參選人李俊俋。（圖／李俊俋辦公室提供）

記者翁伊森／嘉義報導

行政院長蘇貞昌30日中午南下嘉義市，相挺民進黨籍市長參選人李俊俋，一同前往的還有政務委員羅秉成、黃致達，李俊俋為盡地主之誼，招待院長一行到「一銀仙草」享用在地特色甜湯，暢談嘉義市的過去與未來。

李俊俋表示，「一銀仙草」是橫跨三代嘉義人的回憶，最初由「仙草阿伯」於嘉義市民生北路第一銀行的騎樓販售仙草冰，但幾年前由於阿伯年事已高，不得已才將販賣近七十年的仙草攤收起來，後來有幸在一群八年級的嘉大畢業生努力下，透過仙草阿伯親身指導下，讓一銀仙草重回嘉義市；李俊俋也特別提到，舊稱「二通」的中正路一帶，是多數嘉義人的回憶，今天連袂與蘇院長一行造訪，也是想讓蘇院長更加瞭解嘉義市的現況，期盼中央、地方共同思考規劃，讓嘉義市能夠有不一樣的改變！

羅秉成則表示自己跟李俊俋都是道道地地的嘉義人，能趁這個機會回到故鄉享用懷念的美食，讓他感到非常的開心。羅秉成強調李俊俋從地方到中央紮實完整的歷練，對嘉義市來說李俊俋會是一個「能理解地方又能連結中央」的好市長，希望嘉義市的鄉親共同支持李俊俋。

蘇院長則對仙草傳承的故事深有感觸，認為嘉義市是一個溫馨的城市，也擁有相當悠久的歷史文化，而仙草阿伯與年輕人的傳承正是一方不藏私的傾囊相授，另一方更展現守護傳統美味、不畏創業艱難的決心；正如同他與李俊俋的關係一般，為了回應李俊俋不畏艱難回「嘉」選市長的決心，也為了給嘉義市一個最好的市長，他即便公務繁忙，在百忙之中也要抽空相挺，希望李俊俋能將他完整的從政歷練與經驗，回饋給嘉義市的鄉親。