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新北市立圖書館三重分館將投入30億原址重建！打造城市新地標

▲▼ 三重圖書館預計投入30億經費原址重建 。（圖／文化局提供）

▲▼ 三重圖書館預計投入30億經費原址重建 。（圖／文化局提供）

記者戴上容／新北報導

新北市立圖書館三重分館因建物老舊、設備不敷使用，文化局規劃原址重建，預計投入經費30億元，打造未來新世代圖書館，新北市長侯友宜今天前往視察表示，三重分館位於市中心，在精華的商業區，又在學校旁，交通便利，未來圖書館原址重建後，將成為城市新地標。

▲▼ 三重圖書館預計投入30億經費原址重建 。（圖／文化局提供）

三重分館在1975年啟用使用超過47年，約1711坪，鄰近商業區、學校，交通便利，因建物老舊、空間與動線規劃不良，設備不敷使用，文化局規劃原址重建，文化局評估，溪南已有大型圖書館，溪北地區也有設置指標性大型圖書館的必要性。

新北市長侯友宜前往市立圖書館三重分館視察，新北市議員王威元、李余典、市議員參選吳訓孝等人也到場關心，侯友宜說，依地方建設藍圖，在溪北地區持續推動多項重要市政建設，包括新泰五林的塭仔圳重劃、五股夏綠地、市政行政中心、蘆洲北側銀河灣計畫、捷運環狀線等，以符合在地需求。

侯友宜說，就像全球知名的芬蘭頌歌中央圖書館(Oodi library)、美國西雅圖公共圖書館、日本武雄市圖書館一樣，讓圖書館不再是單純閱讀的地方，強調融入市民生活，成為學習、休閒、交流與分享的生活中心，讓我們的里民有活動及停車空間，可以來圖書館聚會聊天、辦課程、辦活動，學校可以帶學生來上課、體驗新科技，讓大家都願意來、持續來、喜歡來，成為日常生活的好去處。

新北市立圖書館表示，新世代圖書館的五大亮點包括城市地標建築、休閒交流中心、複合商業服務、創新學習場域、科技影音體驗。

未來圖書館著重全齡全民的多樣學習，並融入資訊科技，有豐富彈性空間與設備、多元學習的館藏及資源、具啟發性的工具與設施，提升市民對新事物的好奇心，樂於學習與分享，高度連結社群媒體、流行媒體，導入科技體驗及學習活動，創造虛實整合的現代化圖書館。

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