　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

家人病危被要求證明「親奶奶」　冷血HR：提供戶口本才能請假

記者任以芳／綜合報導

大陸發生離譜職場解聘事件，杭州一名女子小張（化名）奶奶病危立即向公司請假，卻被公司HR要求證明病危的是自己的「親奶奶」。小張情急之下提出離職，沒想到立刻被踢出公司聯繫群組。該公司惡劣行為曝光後，涉事企業負責人已被約談。

綜合陸媒報導指出，杭州工作的小張於7月20日接到電話，得知奶奶病危，立即向公司請假，並且提供醫院診斷證明。但公司HR要求提供戶口本、身份證等，證明患病是親奶奶。留言態度傲慢，充滿質疑口氣。

▲▼家人並為請假，公司刁難出示證明是「親奶奶」 。（圖／翻攝 澎湃新聞）

▲家人病危向公司請假，被刁難出示證明是自己的「親奶奶」 。（圖／翻攝 澎湃新聞）

小張表示，由於奶奶病危比較匆忙，想事後補充材，甚至提供親人住院的影片做證明，公司還是堅持不肯，小張只好提出離職。公司竟然把她踢出聯繫群組，事後也沒有企業相關人聯繫，行為非常無情。

事件爆發後，該公司引起杭州余杭區五常街道注意，涉事企業註冊地位於五常街道，相關部門已經聯繫上當事人和涉事企業，進行調查溝通。

據了解，涉事企業會對小張進行賠償和道歉。小張表示，「奶奶目前情況還算穩定，公司已經給開具離職證明，但我還沒有辦理離職手續。」

五常街道辦事處28日發布核查情況通告：經街道聯合相關部門核查，該公司已向當事員工致歉，並得到當事人諒解。該公司表示，將整改完善管理機製，優化提升內部環境。

據了解，小張因奶奶病危而請假，按照大陸法律界定，屬於事假。事假通常為無薪假，法律沒有明確規定請銷事假的詳細情形和流程，一般都是企業根據具體情況自行制定規章制度。反而讓部分企業成為刁難員工藉口，成為不良示範。

▼該公司HR十分無情，質疑員工家人病危。（圖／翻攝 澎湃新聞）

▲▼家人並為請假，公司刁難出示證明是「親奶奶」 。（圖／翻攝 澎湃新聞）

 

ET快訊
7年前同一天？柯文哲超商吃泡麵也被拍到　他：純屬巧合
和女友人吃飯「靠肩親密合照」　正宮氣炸：我太小心眼？
中職明星賽開幕！「台灣之光」王建民開球揭序幕
信義區正妹街頭獻唱「路人全停住」　網哭：高嘉瑜根本天籟
為何會激怒北京？　裴洛西可能訪台「6大關鍵問題」一次看
快訊／Ashly生下女兒！　這群人尼克陪產「差點昏倒」
台人去柬埔寨遭軟禁！網紅直衝「詐騙窟」 驚險救援過程曝
明天4地區防雨彈！下周迎「更猛烈雨勢」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

婦狂進醫院「6度病危」　兒撂話：讓她自生自滅…原因超無奈

女子提分手　男友詳列交往2年花費金額「精準到小數點後2位」

家人病危被要求證明「親奶奶」　冷血HR：提供戶口本才能請假

劍指裴洛西？　港媒：解放軍近期在台海、南海、東海5場軍演

雷暴警告還爬山！香港5名登山客遇雷擊「40多歲男昏迷不治」

陸經濟下行GDP能達標？　陸學者：實現5.5%預期難度明顯增加

陸經濟新風暴　學者呼籲「緊抓」爛尾樓、村鎮銀行安全底線

胡錫進：美軍機若護送裴洛西訪台　解放軍有權射導彈擊落她專機！

「芯腐敗」連環爆！陸「國家大基金」總經理涉嚴重違紀違法

陸媒：說不準裴洛西拐個彎來台？　北京再放話「玩火必自焚」　

疑開自動駕駛低頭爽睡　上國道整車4人全沒看路！

火辣闆娘賣手工地瓜球　超Q帶奶香！在台中大甲

三寶逆向超車被按喇叭　插隊切回！違規遭檢舉

MIRROR演唱會「大螢幕突砸下」　2舞者「倒地不起」..意外竟非首次！

麥當勞買消夜遇老鼠亂竄　霸氣店員秒踩住＋徒手抓

3孩泡務農蓄水桶笑開懷！　自體旋轉玩嗨引網憶童年

十分寮大瀑布水量剩1成　磅礡氣勢變「尿尿小童」

重機男隧道解放雙手27秒　後座女「嗨比愛心」超危險

白目騎士闖紅燈險被撞　大車司機怒嗆：眼瞎嗎

禹英禑、李濬浩初吻GET！　姜泰伍羞教學「閉眼睛、嘴巴開」

婦狂進醫院「6度病危」　兒撂話：讓她自生自滅…原因超無奈

女子提分手　男友詳列交往2年花費金額「精準到小數點後2位」

家人病危被要求證明「親奶奶」　冷血HR：提供戶口本才能請假

劍指裴洛西？　港媒：解放軍近期在台海、南海、東海5場軍演

雷暴警告還爬山！香港5名登山客遇雷擊「40多歲男昏迷不治」

陸經濟下行GDP能達標？　陸學者：實現5.5%預期難度明顯增加

陸經濟新風暴　學者呼籲「緊抓」爛尾樓、村鎮銀行安全底線

胡錫進：美軍機若護送裴洛西訪台　解放軍有權射導彈擊落她專機！

「芯腐敗」連環爆！陸「國家大基金」總經理涉嚴重違紀違法

陸媒：說不準裴洛西拐個彎來台？　北京再放話「玩火必自焚」　

9歲女童開心搖呼拉圈　下秒當街「慘遭砍死」！家人目睹崩潰

婦狂進醫院「6度病危」　兒撂話：讓她自生自滅…原因超無奈

李孝利「衝擊美貌」掀兩派意見　韓媒挺：髮型毀掉、有皺紋又怎樣

「台灣之光」王建民為明星賽開球揭開序幕！蔡其昌親自接捕

日本踩線團明抵台！晶華酒店：入住獨立樓層、餐食安排有這些

再批論文球場兩案　賴香伶：桃園人要重新認識「這個人」

拍爆破戲耳膜震破...66歲龍天翔右耳失聰！只領到11萬賠償

女子提分手　男友詳列交往2年花費金額「精準到小數點後2位」

7年前同一天？柯文哲吃泡麵也被拍到　他：純屬巧合沒有抄襲

姓「愛新覺羅」！正妹院長是清朝皇室後裔　她曝唯一好處

網紅空姐「老公床邊地板」嘿咻攝影師4分鐘　偷吃代價出爐

大陸熱門新聞

妻旅館偷情　夫崩潰：沒一個我的

他2年睡400女　遭女友推床上暴打

炫老公當券商交易員月入37萬元　害他遭停職調查

英雄警槍殺3死2傷 ！疑因被已婚渣女騙財騙色

胡錫進：美軍機護送裴洛西訪台　解放軍可開火

女兒像混血洋娃娃！人夫忍辱鑑定...真相傻了

正妹等紅燈！鄰車「3道目光」緊盯...網笑了

美航母穿南海北上 解放軍劃軍演範圍...陸國防部警告美軍管束一線兵力

「正妹警花」性愛片遭瘋傳　網看呆

每天運動2小時「尿變醬油色」　OL嚇壞就醫

陸媒：說不準裴洛西拐個彎來台？

人妻被已婚上司「潛規則」變真出軌

小學女遭國中男拉巷弄性侵！震撼畫面曝

女老師遭集體性侵亡！2名男學生被捕10年後翻案

更多熱門

相關新聞

與父母的關係　決定與主管的關係

與父母的關係　決定與主管的關係

父母每個動作、話語都要謹慎小心，別讓孩子在你眼中看到失望，別讓孩子在你言語中聽到打擊。人的信心脆弱，難以培養也難以維護，偏偏很多父母習慣用羞辱字眼，意圖喚起孩子的羞愧心與罪惡感，這是一生最不易修復的部分，最後便養成低自尊心、低效能感的子女。養出有自信的孩子，未來才有好的職場發展。

農曆7月職場鬼怪現形！　7成最怕遇到「心機雙面鬼」

農曆7月職場鬼怪現形！　7成最怕遇到「心機雙面鬼」

這4星座討厭人「也不撕破臉」　網看哭：有禮貌到很假

這4星座討厭人「也不撕破臉」　網看哭：有禮貌到很假

彰化名校4連霸冠軍指揮師被撤換　遭諷只有台灣學歷

彰化名校4連霸冠軍指揮師被撤換　遭諷只有台灣學歷

關鍵字：

HR職場霸凌

讀者迴響

熱門新聞

林志穎弟「茫然的心」9句歌詞吐心聲！

滷味攤槍手犯案前帶女兒回老家：要照顧阿公阿嬤

台中診所醫護遭砍　頸部噴血染紅白袍

女疑中邪！住進乩童家「遭騎乘狂毆」慘死

今年鬼月特別兇！于美人給3警示

妻旅館偷情　夫崩潰：沒一個我的

台北大雨中　網友回報哀號一片

新莊1180萬8房透天求售　屋主6月才買進！房仲曝：剛賣掉

即／頭七前找到槍手！槍決滷味老闆　山區發現屍體

王浩宇搞懂了：新竹球場女廁沒裝錯！

陳時中「忙到九點吃泡麵」！　網轟：演的啦

蕾菈將「離開台灣」回家時間點曝！

快訊／「埔里阿嬤」陳綢今逝世　享耆壽92歲

為見亡父觀落陰！女星地府「拒翻生死簿」

7米瀑布完工！「陶朱隱園」首批住客曝光　悄開放VIP賞屋

更多

最夯影音

更多
疑開自動駕駛低頭爽睡　上國道整車4人全沒看路！

疑開自動駕駛低頭爽睡　上國道整車4人全沒看路！
火辣闆娘賣手工地瓜球　超Q帶奶香！在台中大甲

火辣闆娘賣手工地瓜球　超Q帶奶香！在台中大甲

三寶逆向超車被按喇叭　插隊切回！違規遭檢舉

三寶逆向超車被按喇叭　插隊切回！違規遭檢舉

MIRROR演唱會「大螢幕突砸下」　2舞者「倒地不起」..意外竟非首次！

MIRROR演唱會「大螢幕突砸下」　2舞者「倒地不起」..意外竟非首次！

麥當勞買消夜遇老鼠亂竄　霸氣店員秒踩住＋徒手抓

麥當勞買消夜遇老鼠亂竄　霸氣店員秒踩住＋徒手抓

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面