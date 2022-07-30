家人病危被要求證明「親奶奶」　冷血HR：提供戶口本才能請假

記者任以芳／綜合報導

大陸發生離譜職場解聘事件，杭州一名女子小張（化名）奶奶病危立即向公司請假，卻被公司HR要求證明病危的是自己的「親奶奶」。小張情急之下提出離職，沒想到立刻被踢出公司聯繫群組。該公司惡劣行為曝光後，涉事企業負責人已被約談。

綜合陸媒報導指出，杭州工作的小張於7月20日接到電話，得知奶奶病危，立即向公司請假，並且提供醫院診斷證明。但公司HR要求提供戶口本、身份證等，證明患病是親奶奶。留言態度傲慢，充滿質疑口氣。

▲家人病危向公司請假，被刁難出示證明是自己的「親奶奶」 。（圖／翻攝 澎湃新聞）

小張表示，由於奶奶病危比較匆忙，想事後補充材，甚至提供親人住院的影片做證明，公司還是堅持不肯，小張只好提出離職。公司竟然把她踢出聯繫群組，事後也沒有企業相關人聯繫，行為非常無情。

事件爆發後，該公司引起杭州余杭區五常街道注意，涉事企業註冊地位於五常街道，相關部門已經聯繫上當事人和涉事企業，進行調查溝通。

據了解，涉事企業會對小張進行賠償和道歉。小張表示，「奶奶目前情況還算穩定，公司已經給開具離職證明，但我還沒有辦理離職手續。」

五常街道辦事處28日發布核查情況通告：經街道聯合相關部門核查，該公司已向當事員工致歉，並得到當事人諒解。該公司表示，將整改完善管理機製，優化提升內部環境。

據了解，小張因奶奶病危而請假，按照大陸法律界定，屬於事假。事假通常為無薪假，法律沒有明確規定請銷事假的詳細情形和流程，一般都是企業根據具體情況自行制定規章制度。反而讓部分企業成為刁難員工藉口，成為不良示範。

▼該公司HR十分無情，質疑員工家人病危。（圖／翻攝 澎湃新聞）





