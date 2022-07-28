　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

很會演？這4星座討厭人「也不撕破臉」　網看哭：有禮貌到很假

好朋友,好姐妹,閨密,閨蜜。（圖／記者李佳蓉攝）

▲在職場中你也有不喜歡的同事，為了維持表面和諧又得表現得很有禮貌嗎？（示意圖，非本新聞當事人／記者李佳蓉攝）

記者李佳蓉／綜合報導

在學生時期或踏入職場後，總會遇到個性不合，做報告、工作耍雷的人，明明內心滿是憤怒，很討厭對方，為了生存「表面上還得裝得很好」絕不撕破臉。占星YouTuber《安德魯的賤聲房》指出，會做表面功夫是一種能力，其中又有4個星座更是得心應手。有上榜網友看哭喊準，「對討厭的人有禮貌到連自己都覺得很假。」

安德魯說，這單元除了參考自己的太陽外，也一定要看水星，其代表與人的溝通方式，另外上升星座也可以參考：

[廣告]請繼續往下閱讀...

1.雙子座

雙子座是隱藏情緒的高手，總是顯現出好笑陽光的一面，將灰暗與負面情緒留給自己消化。喜惡分明的他/她特別怕麻煩，尤其是複雜的人際關係不想淌渾水，因此即使討厭你也會維持表面和諧。對於不喜歡的人會減少接觸、見面的機會，若是同學或同事非要碰面，則會表現得非常有禮貌，事實上這是一種保護色，築起一道高牆以拉開距離。

除非踩到雙子座的大地雷，否則他/她不會與你交惡。天生具有察言觀色的能力，常會觀察別人以確定自己下一步該說什麼，是很討人喜歡的星座，在處理人際關係上大多還是會以比較理智、理性的方式，就算面對不討喜的人也有辦法治。

2.巨蟹座

巨蟹座看待人生態度敏感、有點悲觀，但始終相信「人性本善」，富有同理心的他/她討厭你也不會做得太明顯，會盡量看一個人的優點，不會封鎖臉書或IG，認為若今天是自己這樣被對待一定會難過，見面也會很尷尬。但若真的很討厭一個人，巨蟹座會選擇減少接觸機會、慢慢疏離、不要有太多交集。

若還見得到面，巨蟹座會做到不留痕跡，而最好的方式就是笑臉迎人。基於做人的道理，大多時候不會撕破臉，即使不喜歡你仍會勉強自己與你相處。

很會裝！這4星座討厭人「也不撕破臉」　網看哭：有禮貌到很假。（圖／截自安德魯的賤聲房YouTube）

3.水瓶座

要讓水瓶座討厭有困難，因為本身就是比較有「疏離感」的星座，都專注在自己的事情上，對他人的瑣事不會管太多。雖然平時看起來客氣、不太交惡，事實上是還沒走進他/她的心，自然不會花太多時間在你身上，即使是討厭的人假裝一下還是可以相處，但會用禮貌攻勢，若再更討厭一點的人，則能真真切切感受到水瓶座對你的冷漠態度。

對不喜歡的人，水瓶座會直接無視，若在工作上不得已有接觸，即使身處同一個空間，他/她還是可以把你當空氣，且不會感覺不舒服。他/她不會主動挑起爭端找你麻煩，只是無視你罷了。

4.天秤座

就像和平鴿的天秤座很怕不好的情緒或氛圍造成尷尬，因此在待人處事上一向非常圓融，就算對你有意見與不滿也會堆起笑臉面對。對天秤座而言沒有永遠的敵人，就算別人對他/她做出過分的事，但本身情感記憶力頗薄弱，過幾天就忘了。

善良的天秤座面對討厭鬼，會給你面子避免氣氛尷尬，是打太極的公關高手，不喜歡不會直接拒絕、討厭你不明講，個性優雅認為搞得場面難堪很破壞形象，因此總能把人際關係處理得很好，但別以為他/她好欺負，不喜歡製造敵人的天秤座，一旦被得罪，壞情緒一次爆發威力猛烈。

►美國賣最好的「濾水壺」激殺5.9折！加贈濾芯7入，划算到爆

ET快訊
林智堅律師2年前狠批李眉蓁論文案　迴力鏢全打回臉上！鄉民狂酸
高雄鼠窩斷水電10年！男睡廢車「清出6.5噸垃圾」　里長曝奇
台灣全面進入VoLTE時代！　電信三雄宣布：8月起月租全免
「雙低壓大亂鬥」開始！準桑達飆速　全台連下4天時間曝
桑達今將生成！明起變天降溫　全台防「大量雨勢」時間曝
Fed升3碼鮑爾安撫市場　美股大漲436點、台積電ADR勁揚

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

築BA.5防火牆！沈政男建議全面開放第4劑　曝1數字成傳播沃土

很會演？這4星座討厭人「也不撕破臉」　網看哭：有禮貌到很假

禍不單行！台鐵焊軌工程車出軌「搶修中」　單線運轉延誤路段曝

騎電動自行車收2紅單　他冤喊「買來就這樣」！網曝原因該抓

台灣AV男優海選冠軍出爐！面試影片2千人看呆　落選的更有戲

「雙低壓大亂鬥」開始！準桑達飆速　全台連下4天時間曝

好市多「草莓新品」被酸爆：一次解決兩個問題　發明者根本天才

「大奶版王心凌」白襯衫驚見謎樣點點　本人IG回應了

桑達今將生成！明起變天降溫　全台防「大量雨勢」時間曝

快訊／台鐵列車出軌　延誤路段曝

少時隔13年見《Hello Baby》景山飆淚　視訊SHINee珉豪…他秒認出佑根

市價1億！燒燬70公斤毒品　新北警：若流出可供25萬人

越南「猛男美睫」超養眼　手藝輕巧還有熱舞時間

狂粉？隨機考周杰倫歌曲　他一聽前奏秒答連對10題

恭喜！45歲海芬「宣布懷孕」秀超音波照　曾說「兩年內一定要生」做到了

交往韓團偶像被說假！小S班底：冰山一角　「健志看上她哪裡？」...女友甜蜜回應

天氣熱萌喵被爸剃毛！ 背上長角化身「貓吉拉」

《魷魚遊戲》反派許成泰是太妍粉絲　要求「不坐旁邊」害羞握手狂發抖XD

餐桌上驚見「肥短萌手」披薩怪客！　牠狂撈撈不到...網笑翻：手太短啦XD

單車男不聽勸堅持過馬路　無視萬安警報恐被罰15萬

築BA.5防火牆！沈政男建議全面開放第4劑　曝1數字成傳播沃土

很會演？這4星座討厭人「也不撕破臉」　網看哭：有禮貌到很假

禍不單行！台鐵焊軌工程車出軌「搶修中」　單線運轉延誤路段曝

騎電動自行車收2紅單　他冤喊「買來就這樣」！網曝原因該抓

台灣AV男優海選冠軍出爐！面試影片2千人看呆　落選的更有戲

「雙低壓大亂鬥」開始！準桑達飆速　全台連下4天時間曝

好市多「草莓新品」被酸爆：一次解決兩個問題　發明者根本天才

「大奶版王心凌」白襯衫驚見謎樣點點　本人IG回應了

桑達今將生成！明起變天降溫　全台防「大量雨勢」時間曝

快訊／台鐵列車出軌　延誤路段曝

港姐主持節目遭恐嚇「先姦後斬」　做1件事被盯上…電視台報警！

營養師曝「2種膳食纖維」功能不一樣！改善便秘要吃第二種

美中晶片對抗！　參院高票通過1.6兆元半導體擴產法案

竹市最新民調民進黨落後　林耕仁26%、高虹安25%、沈慧虹21%

林智堅律師2年前狠批李眉蓁論文案　迴力鏢全打回臉上！鄉民狂酸

Fed升息3碼、友達法說登場　財經HOT 5一次看

瘦子宣布當爸2個月突PO「抱嬰照」！網狂問：生了？　顧娃累到睡著

築BA.5防火牆！沈政男建議全面開放第4劑　曝1數字成傳播沃土

PRADA帶起「男性極短褲」熱潮　Thom Browne超低腰消暑又吸睛

遏制中國　美考慮在亞洲部署多領域特遣隊

白紗突被「大黑影」壓住　調皮毛花童一屁股霸佔

生活熱門新聞

健身房淋浴間傳「嘿咻聲」！員工2動作　下場曝

桑達今將生成！　全台防「大量雨勢」時間曝

郭台銘「結婚14週年」　奢華慶祝排場曝光

本土BA.5殺進高雄「首起家庭群聚」！　感染源在這

雙低壓亂鬥！準桑達飆速　全台連下4天時間曝

50元以下泡麵王者是誰？網推「這2款」

後天鬼門開　「最不信禁忌」第1名曝光

「拍照技術差」網紅女友怒分手　他轟：奶大心醜

他加油驚見「小綠綠」　加油員揭真相

虎年鬼月「凶上加凶」　22禁忌千萬別犯

清大鵝鑾鼻公園考古 挖出約4000年前文資

「大奶版王心凌」白襯衫驚見謎樣點點　本人IG回應了

星巴克杯子賣1400元太貴！鐵粉曝1原因必買

接班跨越軌道！貨物列車剎車不及撞上自家司機員　送醫不治死亡

更多熱門

相關新聞

星座戀愛模式公開　他「這樣」向你表達愛

星座戀愛模式公開　他「這樣」向你表達愛

每個星座都有屬於自己表達愛的方式，有的沉重、有的甜蜜，但這些都是他們對另一半的真心表達。《星座好朋友》為大家整理出12星座會給愛人什麼類型的愛情呢，趕快一起來看看。

心太軟濫好人星座Top 3

心太軟濫好人星座Top 3

專家曝6求財撇步　賺大把「樂透財」

專家曝6求財撇步　賺大把「樂透財」

鬼門快開了！　專家點名「4星座」小心大破財

鬼門快開了！　專家點名「4星座」小心大破財

12星座表達愛的「4種模式」

12星座表達愛的「4種模式」

關鍵字：

星座運勢占卜安德魯的賤聲房職場雙子座巨蟹座水瓶座天秤座

讀者迴響

熱門新聞

即／聯準會宣布升息3碼

健身房淋浴間傳「嘿咻聲」！員工2動作　下場曝

Netflix八月上架神作！粉絲淚推：等10年了

怪手如何上大樓屋頂？「真相」曝光

媽老要錢　女兒菜刀插母背還錄影

太喜歡去宜蘭玩！先生「1提議」一票驚勸退

桑達今將生成！　全台防「大量雨勢」時間曝

台灣進入VoLTE時代　8月起全面免月租

男被8公尺巨鱷活吞　肚中發現消化碎屍

論文錯字來自這裡！　余正煌解答了

坐火車踢到椅背　前座萌貓轉頭怒視

郭台銘「結婚14週年」　奢華慶祝排場曝光

傳奇投資者警告：史詩級崩盤要來了

李芷婷「雙腿勾男友激吻」挨轟　長文反嗆：礙到你嗎？

向佐婚前診斷出「腎功能已70歲」　向太心疼曝原因：吃藥造成

更多

最夯影音

更多
少時隔13年見《Hello Baby》景山飆淚　視訊SHINee珉豪…他秒認出佑根

少時隔13年見《Hello Baby》景山飆淚　視訊SHINee珉豪…他秒認出佑根
市價1億！燒燬70公斤毒品　新北警：若流出可供25萬人

市價1億！燒燬70公斤毒品　新北警：若流出可供25萬人

越南「猛男美睫」超養眼　手藝輕巧還有熱舞時間

越南「猛男美睫」超養眼　手藝輕巧還有熱舞時間

狂粉？隨機考周杰倫歌曲　他一聽前奏秒答連對10題

狂粉？隨機考周杰倫歌曲　他一聽前奏秒答連對10題

恭喜！45歲海芬「宣布懷孕」秀超音波照　曾說「兩年內一定要生」做到了

恭喜！45歲海芬「宣布懷孕」秀超音波照　曾說「兩年內一定要生」做到了

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你清楚秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你清楚秒懂

ESG帶你創造正向影響力！多元企業ESG大小事，告訴你永續經營的真正意義，讓愛發揚光大

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面