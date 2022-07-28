很會演？這4星座討厭人「也不撕破臉」　網看哭：有禮貌到很假

▲在職場中你也有不喜歡的同事，為了維持表面和諧又得表現得很有禮貌嗎？（示意圖，非本新聞當事人／記者李佳蓉攝）

記者李佳蓉／綜合報導

在學生時期或踏入職場後，總會遇到個性不合，做報告、工作耍雷的人，明明內心滿是憤怒，很討厭對方，為了生存「表面上還得裝得很好」絕不撕破臉。占星YouTuber《安德魯的賤聲房》指出，會做表面功夫是一種能力，其中又有4個星座更是得心應手。有上榜網友看哭喊準，「對討厭的人有禮貌到連自己都覺得很假。」

安德魯說，這單元除了參考自己的太陽外，也一定要看水星，其代表與人的溝通方式，另外上升星座也可以參考：

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1.雙子座

雙子座是隱藏情緒的高手，總是顯現出好笑陽光的一面，將灰暗與負面情緒留給自己消化。喜惡分明的他/她特別怕麻煩，尤其是複雜的人際關係不想淌渾水，因此即使討厭你也會維持表面和諧。對於不喜歡的人會減少接觸、見面的機會，若是同學或同事非要碰面，則會表現得非常有禮貌，事實上這是一種保護色，築起一道高牆以拉開距離。

除非踩到雙子座的大地雷，否則他/她不會與你交惡。天生具有察言觀色的能力，常會觀察別人以確定自己下一步該說什麼，是很討人喜歡的星座，在處理人際關係上大多還是會以比較理智、理性的方式，就算面對不討喜的人也有辦法治。

2.巨蟹座

巨蟹座看待人生態度敏感、有點悲觀，但始終相信「人性本善」，富有同理心的他/她討厭你也不會做得太明顯，會盡量看一個人的優點，不會封鎖臉書或IG，認為若今天是自己這樣被對待一定會難過，見面也會很尷尬。但若真的很討厭一個人，巨蟹座會選擇減少接觸機會、慢慢疏離、不要有太多交集。

若還見得到面，巨蟹座會做到不留痕跡，而最好的方式就是笑臉迎人。基於做人的道理，大多時候不會撕破臉，即使不喜歡你仍會勉強自己與你相處。

3.水瓶座

要讓水瓶座討厭有困難，因為本身就是比較有「疏離感」的星座，都專注在自己的事情上，對他人的瑣事不會管太多。雖然平時看起來客氣、不太交惡，事實上是還沒走進他/她的心，自然不會花太多時間在你身上，即使是討厭的人假裝一下還是可以相處，但會用禮貌攻勢，若再更討厭一點的人，則能真真切切感受到水瓶座對你的冷漠態度。

對不喜歡的人，水瓶座會直接無視，若在工作上不得已有接觸，即使身處同一個空間，他/她還是可以把你當空氣，且不會感覺不舒服。他/她不會主動挑起爭端找你麻煩，只是無視你罷了。

4.天秤座

就像和平鴿的天秤座很怕不好的情緒或氛圍造成尷尬，因此在待人處事上一向非常圓融，就算對你有意見與不滿也會堆起笑臉面對。對天秤座而言沒有永遠的敵人，就算別人對他/她做出過分的事，但本身情感記憶力頗薄弱，過幾天就忘了。

善良的天秤座面對討厭鬼，會給你面子避免氣氛尷尬，是打太極的公關高手，不喜歡不會直接拒絕、討厭你不明講，個性優雅認為搞得場面難堪很破壞形象，因此總能把人際關係處理得很好，但別以為他/她好欺負，不喜歡製造敵人的天秤座，一旦被得罪，壞情緒一次爆發威力猛烈。